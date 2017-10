La frase con la que reacciona Míchel cuando los aficionados le llaman "maricón"

La homofobia sigue demasiado presente en el mundo del deporte y, especialmente, en el del fútbol. Lo han sufrido en sus carnes Guti, al que las aficiones dedicaron durante años el cántico "Guti maricón", y Cristiano Ronaldo, al que hasta un rival llamó "maricón".

Unas palabras que el entrenador del Málaga, Míchel, está demasiado acostumbrado a escuchar en todos los estadios desde que en 1991 tocó los testículos al jugador del Valladolid Valderrama durante un partido.

Este sábado, durante el partido que su equipo perdió en el Camp Nou (2-0) frente al Barcelona, Míchel volvió a oír el cántico. Y esta vez reaccionó.

"¡Árbitro! Para el partido. Me están llamando maricón", le pidió al juez de línea. "Eso no se lo dices, ¡eh!", añadió, como se puede ver en unas imágenes captadas por las cámaras del programa El Día Después, de Movistar+.

Míchel: "¡Árbitro! Para el partido. Me están llamando maricón".

En diciembre, en un encuentro en Twitter con los usuarios, volvió a responder. "¿Eres maricón?", preguntó un tuitero. Y Míchel decidió contestar con toda la tranquilidad del mundo.

"Hola, Javi, me preguntas si soy maricón. No, no lo soy. Prefiero otra tendencia, pero la respeto totalmente. No sé si eso te influye demasiado para una pregunta. Pero, vamos, no tengo nada en contra de los homosexuales, ni mucho menos. Estaría bueno. ¿Y tú?", fue la respuesta de Míchel.