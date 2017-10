El tuit de este portavoz de Jueces para la Democracia sobre la aplicación de Rajoy del 155 que arrasa en Twitter

El magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, ha publicado una interesante reflexión jurídica sobre la "interpretación extensiva" del artículo 155 de la Constitución que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de aplicarlo en Cataluña, y ha pedido hacer lo propio "para el 35 (derecho al trabajo digno),47 (a la vivienda) o 14 (igualdad de género)":

Las palabras de Bosch han generado centenares de comentarios sobre las leyes y la igualdad ante la ley:

Debería existir esa igualdad,pero no es así.Por eso hacen falta acciones institucionales decididas,como dice el art. 9-2 de la Constitución. pic.twitter.com/ippEKLcuxR

Y de estos articulos de la Llei de Transitorietat, qué me dice? Art 66.4 i 72.1. (Sé que no se atreverá a comentarlos) pic.twitter.com/A8DXvn81Gv

Cómo que no me voy a atrever ? He dicho en muchos medios que son normas contrarias a la separación de poderes y a la independencia judicial.