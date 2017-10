🔴 EN DIRECTO: El Congreso interroga a Rajoy y sus ministros sobre Cataluña en la sesión de control

11:20 Sindicato Mossos ve deslealtad en los mandos por abandonar a agentes del 1-O

El secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David José, ha acusado a los mandos del cuerpo de "deslealtad" por dejar "abandonados" a los agentes de los Mossos d'Esquadra que actuaron en la votación del 1-O, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), que cumplieron órdenes.

José ha hecho estas manifestaciones en Bilbao, donde participa en un congreso de Eurocop, la organización que agrupa a sindicatos policiales de Europa representantes de medio millón de agentes y que mañana aprobará una resolución de apoyo a los Mossos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales en Cataluña.

Tras reiterar que los agentes de los Mossos se sienten "abandonados", el secretario general del SPC ha recordado que los compañeros que estuvieron en los colegios en el referéndum del 1 de octubre "cumplían las órdenes dentro de un dispositivo que ellos no decidieron".

10:51 Wall Street Journal dice que el 155 "no tiene nada de antidemocrático" y que Rajoy debe actuar

El diario estadounidense The Wall Street Journal ha publicado este martes un editorial en el que respalda la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y dice que éste "no tiene nada de antidemocrático".

"El mundo está patas arriba cuando un líder electo que exige el cumplimiento de una constitución democrática es acusado de dar un golpe de estado, pero eso es lo que ha ocurrido en Cataluña este mes", dice en un editorial titulado "Gobierno y ley en Cataluña".

El diario afirma que, mientras los independentistas afirman que Cataluña votó a favor de su independencia el pasado 1 de octubre, en realidad "nada de esto ha ocurrido", sino que "una mayoría de la minoría de catalanes que participaron en un ardid publicitario disfrazado de elecciones dice querer independizarse". En su opinión, "fue un intento de que imperara la ley de la calle".

"Es un mundo de locos cuando a un político electo que aplica su propia constitución se le acusa de hacer un golpe, pero así esta la cosa en Cataluña este mes". Así empieza el editorial del The Wall Street Journal sobre #LoDeCat https://t.co/R3r8zu7SZX vía @WSJOpinion — Miquel Roig (@miquelroig) 24 de octubre de 2017

10:28 PNV cree que la mejor solución son unas elecciones convocadas por el Govern y no controladas por el Gobierno del PP

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que la mejor solución para la situación catalana, en estos momentos, son unas elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no "con el control absoluto" del Gobierno del PP y con unas instituciones "arrolladas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esteban considera que es hora de las decisiones, "no tanto de seguir con retóricas y cartas barrocas". Además, ha calificado de "inaceptable e increíble el celo inquisidor de representantes del PP como Casado y algunos ministros", en alusión a que aseguraran que una convocatoria de elecciones no detendría la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"El que se tiene que manifestar es el presidente. Espero que a Rajoy no se le ocurra, si se convocan elecciones, hacer eso porque ni esos eran los planteamiento iniciales ni los requerimientos que se hicieron a la Generalitat", ha añadido.

10:11 Méndez de Vigo rechaza el uso de la fuerza en Cataluña: "Los actos de violencia no están en el ADN de este Gobierno"

Íñigo Méndez de Vigo ha vuelto a negar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a utilizar la fuerza en Cataluña para hacer cumplir la ley en el caso de que haya protestas que amenacen el orden público: "Los actos de violencia no están en el ADN de este Gobierno", ha subrayado.

En declaraciones a Antena 3, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha vuelto a reclamar una rectificación al diario The Times por "tergiversar" una frase que dijo durante entrevista que concedió este pasado lunes al corresponsal del diario británico en Madrid. Se le atribuye la afirmación de que el Gobierno de Mariano Rajoy estaría dispuesto a usar la fuerza en Cataluña si se producen protestas en casi de que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Méndez de Vigo sostiene que se trata de "una tergiversación inaceptable": "Pone en mi boca cosas que yo no he dicho, yo más bien he dicho con toda claridad lo contrario", ha señalado, lamentando que, "de una hora y media de conversación", el periodista "solo" haya extraído esas palabras.

09:51 Albiol (PP) afirma que si Puigdemont dice que vuelve a la legalidad no se aplicará el 155

Albiol ha asegurado este miércoles que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncia que vuelve a la legalidad y convoca elecciones autonómicas no se aplicará el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha planteado tres escenarios sobre una eventual convocatoria electoral: que Puigdemont convoque elecciones con el objetivo de declarar la independencia si las gana, que declare la independencia y convoque elecciones constituyentes y una convocatoria de elecciones autonómicas; sólo en este tercer escenario se evitaría la aplicación del artículo 155, según Albiol.

🔴 "El govern central aplicarà mesures per tornar a la normalitat institucional a Catalunya", vaticina Albiol.https://t.co/VaZXzBcAKe pic.twitter.com/IrVQU99eQl — elsmatins (@elsmatins) 25 de octubre de 2017

Preguntado por el plazo para convocar elecciones bajo el artículo 155, el también diputado en el Parlament ha considerado que los seis meses propuestos deben servir para garantizar que estos comicios se celebran con normalidad y para que la situación en Catalunya se pueda "normalizar".

Albiol ha advertido a los funcionarios de que deben obedecer las órdenes que se les trasladen y, en caso de que no lo hagan, ha afirmado que podrían llegar a perder sus puestos de trabajo.

09:38 Bescansa critica que Podemos no tenga "un proyecto político para España"

La diputada de Podemos Carolina Bescansa, sustituida en la Comisión Constitucional del Congreso por la portavoz del partido, Irene Montero, ha criticado hoy que su formación no tenga "un proyecto político para España" en pleno desafío independentista en Cataluña.

"A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas", ha lamentado en los pasillos del Congreso.

Bescansa ha recordado que Podemos es un partido "español" y "estatal" pero, sin embargo, "se ha olvidado de contarlo" en la crisis política que se vive en Cataluña. A su juicio, Podemos no ha explicado convenientemente que no apoyará una independencia de Cataluña "ni por la vía unilateral, ni por la bilateral".

09:27 Sáenz de Santamaría: "Aquí [en el Congreso] reside el diálogo"

Lastra (PSOE) ha querido preguntar a la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría sobre qué hará con la situación en Cataluña. "Este Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo y es en esta cámara y dentro del respeto a la ley donde se tienen que decidir los grandes aspectos del país. Aquí reside el diálogo", ha contestado la vicepresidenta.

Además, Sáenz de Santamaría ha señalado que esta "crisis política" la ha provocado Puigdemont. "Ni el Gobierno ni el Senado va a suspender ningún autogobierno ni autonomía, vamos a restaurar la legalidad". Ha señalado que la Generalitat se ha "saltado" la Constitución, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

09:26 Estudiantes de la UAB inician hoy tres días de huelga en protesta por el 155

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han iniciado hoy tres días de huelga en el campus para protestar contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La protesta en la UAB se avanza a la huelga de mañana en los centros universitarios de Cataluña convocada por la plataforma Universidades por la República, y ha recibido el apoyo de la Coordinadora de Asambleas de Facultades (CAF) y del Sindicatos de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) de la UAB.

La acción más destacada hasta el momento ha sido el corte durante unos minutos, antes de las 08:00 horas, de la B-30 y de la AP-7 en sentido Tarragona por parte de unos 50 estudiantes, que se han retirado rápidamente de la calzada cuando han llegado varias furgonetas y patrullas de los Mossos d'Esquadra.

09:16 Tardà: "Habíamos pedido diálogo y su respuesta ha sido el 155"

"Aún está a tiempo. Frene la represión. ¿Acaso es un crimen que como hombres y mujeres libres del siglo XXI nos hayamos empoderado para decidir nuestro futuro?", se ha preguntado el diputado de ERC Joan Tardà. "Si persiste en reprimir, la gente saldrá a la calle a defender al Gobierno legítimo".

El presidente ha respondido que "es verdad" que su respuesta ha sido el 155. "Lo hago ante el desprecio a nuestras leyes y a nuestra Constitución".

09:11 Comienza la sesión de control en el Congreso

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles ha insistido a Mariano Rajoy en que si Puigdemont, "acepta la legalidad y el marco constitucional y convoca elecciones autonómicas" no cabría "ni jurídica ni políticamente" seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Robles ha aprovechado su pregunta a Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para dejar clara al presidente la posición del PSOE en esta materia y para pedirle que "ponga orden" en su Gabinete y explique las "divergencias" que, sobre esta cuestión, se están produciendo entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y otros miembros del Ejecutivo.

Rajoy ha obviado la advertencia de la portavoz socialista, le ha recriminado que en vez de formularle la pregunta que estaba incluida en el orden del día, le haya contado "una historia" sobre Puigdemont, y se ha limitado a reiterar que, entre las prioridades de su Gobierno, está "restablecer la legalidad y la convivencia en Cataluña y garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos".

08:49 Puigdemont ultima su decisión en una larga reunión de cinco horas en Palau, según La Vanguardia.

Puigdemont traza su hoja de ruta antes de que se aprueben las medidas del artículo 155 de la Constitución. Como adelanta este miércoles el periódico La Vanguardia, el conocido como "estado mayor del procés" ha estado reunido esta madrugada durante cinco horas en el Palau de la Generalitat y habría un acuerdo "frágil" para que haya una proclamación de la república y hacer elecciones constituyentes.

Además, el president también habría barajado el escenario de una declaración unilateral de independencia o unos comicios autonómicos anticipados.

08:20. Sesión de control marcada por Cataluña

El desafío independentista en Cataluña y la posibilidad de una reforma constitucional que aborde las tensiones territoriales serán dos de los ejes de la sesión de control de este miércoles en el Congreso.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, responderá a dos preguntas sobre la crisis en Cataluña: la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre la situación tras los "últimos acontecimientos"; y la de Joan Tardá, de ERC, que le pedirá que aclare cuál será su respuesta ante la posición de las instituciones catalanas.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha preferido no preguntar a Rajoy por esta cuestión, en aras de la unidad, y lo hará sobre las "prioridades de su acción de Gobierno".

Los grupos del Congreso también han dirigido otras tres preguntas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Adriana Lastra, del PSOE, preguntará sobre la posición del Gobierno ante la posibilidad de emprender un diálogo "sobre los cambios pendientes en la organización territorial del Estado".

Dos diputados de Unidos Podemos, Txema Guijarro y Josep Vendrell, preguntarán en qué medida está el Ejecutivo dispuesto a reformar la Constitución y si cree que la "supresión del autogobierno de Cataluña" es la solución a la mayor crisis política desde 1978.

No acabarán aquí las preguntas al Gobierno sobre la situación en Cataluña. Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, preguntará al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cómo va a garantizar la seguridad y los derechos de todos los catalanes.

En clave económica se dirigirá al Gobierno la portavoz adjunta socialista, Meritxell Batet, que pedirá al ministro de Economía, Luis de Guindos, que cuantifique el impacto económico de la crisis independentista.