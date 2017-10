La Policía intenta impedir que los Mossos quemen documentos en una incineradora

Una decena de efectivos de la Policía Nacional están tratando de impedir que los Mossos d'Esquadra destruyan documentos en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), según han informado a Efe fuentes policiales.

Los Mossos han acudido a la incineradora con el objetivo de quemar unos documentos con "información sensible", según las fuentes, en un trámite que la policía catalana califica de habitual y ordinario, aunque se han encontrado con una veintena de agentes de la Policía Nacional que, pasadas las once de la mañana, están intentando impedir que los destruyan.

Fuentes de los Mossos han detallado a EFE que los informes no están vinculados al referéndum del 1-O y que es una práctica habitual que se acuda a incineradoras a quemarlos o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.

En una de estas actuaciones ordinarias, según los Mossos, una veintena de agentes de la Policía Nacional se ha personado en la puerta de la incineradora de Sant Adrià del Besòs donde habían acudido efectivos de la policía catalana a quemar unos archivos.

Los agentes de la Policía Nacional han formado un cordón frente a la entrada de la planta de residuos para evitar que los Mossos quemen los documentos, a la espera de cómo evoluciona este incidente entre ambos cuerpos de seguridad.