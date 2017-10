Robbie Williams ha anunciado a través de su canal de YouTube que canceló parte de su gira a finales de septiembre por los "preocupantes" resultados de unas pruebas médicas. El cantante ha contado además que estuvo en cuidados intensivos durante algunas semanas, lo que hizo que no pudiese actuar en tres ciudades de Rusia a finales del mes de septiembre.

"Llevo recuperándome de una enfermedad cinco semanas", cuenta en el vídeo que lleva cerca de 100.000 reproducciones. "Desafortunadamente, esta enfermedad me ha pillado a final de mi gira, que estaba yendo realmente bien. Fue entonces cuando me hice las pruebas y los resultados fueron bastante preocupantes, lo que me llevó a la UCI y a cancelar los conciertos", detalla el excomponente de Take That.

El cantante no cancelaba un concierto por problemas de salud desde 1998: "Por eso sabéis que si no puedo actuar es porque pasa algo". Williams señala además que esta recuperación le está llevando a cuidarse más, por ejemplo, al iniciarse en el veganismo y empezar a hacer pilates. "Hago yoga todos los días y me tomo una gran hamburguesa los domingos". Hago trampa, pero me estoy cuidando", detalla. "No me siento al 100%, pero estoy intentándolo y sé que voy a estar mejor que nunca", concluye en el vídeo.

Robbie Williams ya declaró el pasado mes de septiembre en una entrevista para The Times que la fama le generaba problemas de salud mental. "Este trabajo es realmente malo para mi salud, me va a matar. Al menos que me lo tome de otra forma", contó el intérprete de Angels, quien añadió que era una persona que necesitaba contentar a los demás, lo que le supone grandes problemas de salud.

Williams retomará su gira mundial Heavy Entertainment Show en febrero del próximo año con actuaciones en Australia y Nueva Zelanda.