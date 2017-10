Viajar es un placer y cada uno lo disfruta a su manera. No todo el mundo sigue el mismo patrón cuando inicia un viaje. Los hay que improvisan y dejan que el destino los lleve, están los remolones que dejan planificar a sus compañeros y luego están los calculadores, que pierden los nervios cuando algo se sale del guión.

Hay de todo y para todos los gustos. En TripAdvisor han trazados todos los perfiles posibles para ayudarte a descubrir cuál es el tuyo. Contesta estas siete preguntas y sabrás cómo viajas.

DIME QUÉ TIPO DE VIAJERO ERES Y TE DIRÉ QUÉ CONSEJO DEBES SEGUIR

El Perezoso. Lo sabemos, no eres precisamente el más organizado, pero hacer una breve lista de tareas pendientes te ayudará a no olvidar nada importante, como por ejemplo vacunas y visado, que requieren hacerse con tiempo. Si no sabes si necesitas hacerlo, puedes consultar Foros de viajes para informarte. Aprovecha el tiempo usando buscadores completos que te permitan organizar tu viaje de principio a fin, tanto con vuelos y hoteles como con cosas que ver en el destino o restaurantes.

El Ahorrador. Siendo flexible en tus fechas de viaje podrás ahorrar muchísimo: evita viajar en temporada alta y fines de semana, y elige vuelos nocturnos. También se pueden encontrar ofertas para viajar los fines de semana, pero necesitas ser flexible con tus fechas y el destino. Aprovecha las fluctuaciones en el tipo de cambio. Además, si viajas con frecuencia, conviene suscribirse a programas de fidelización de hoteles y aerolíneas para acumular puntos y millas aéreas, que podrás canjear por descuentos. ¡Y no olvides dedicar tiempo a comparar precios online! Ajustando fechas y usando filtros para ver los precios más bajos ¡podrás encontrar verdaderos chollos!

El espontáneo. Aunque no te guste hacer planes, conviene por lo menos tener una o dos noches de alojamiento reservado antes de llegar a tu destino. No hay nada peor que bajar de un largo vuelo y cargar con tu equipaje de aquí para allá mientras encuentras un lugar para quedarte. Puedes utilizar alguna app de viajes para consultar sobre la marcha cosas que estén cerca de ti, leyendo opiniones de otros viajeros para asegurarse de que vale la pena tu tiempo, e incluso comprar entradas de acceso prioritario en el momento para saltarte largas colas al visitar museos o lugares de interés.

El Planificador. Si te gusta tenerlo todo calculado y conoces tu destino con muchos meses de antelación, estás de suerte: los vuelos comprados con 10 meses de antelación suelen ser los más baratos. También existen algunos buscadores que te permiten monitorizar precios y que te envían alertas cuando bajan las tarifas aéreas. Y, gracias a Internet, eso de llevar decenas de hojas impresas con el itinerario e información ¡es cosa del pasado! Algunas apps tienen funcionalidades para guardar tu itinerario de viaje e incluso compartirlo con tus amigos para que puedan enviarte sugerencias.