El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado las medidas aprobadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre las que están el cese del Govern, la disolución del Parlament de Cataluña y la convocatoria de elecciones. Pero, además, el BOE informa de que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, asume las competencias de Puigdemont y Junqueras, es decir, la presidencia de Cataluña. También se ha publicado el cese de Josep Lluís Trapero como Mayor de los Mossos d'Esquadra.

14:14. El Periódico: Puigdemont no anunciará elecciones

El Periódico de Catalunya asegura que el mensaje de Puigdemont ha sido grabado esta mañana en Girona y que el expresidente catalán no anunciará elecciones.

14:00. Mensaje a través de TV3

Europa Press informa de que el mensaje de Puigdemont será emitido a través de TV3 y será una declaración institucional.

Según varios medios, el expresidente de la Generalitat podría convocar elecciones constituyentes, contraprogramando a las convocadas por el Gobierno central.

13:56. El mensaje de Puigdemont podría ser grabado

Según el director de El Periódico de Catalunya, Enric Hernández, el mensaje de Puigdemont desde la Generalitat, que se producirá a las 14:30 horas, será grabado.

13:43. Rivera llama "personaje" a Montilla por no votar el 155

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho hoy que se ha llegado a la situación catalana actual 'por personajes como Montilla, que ayer se bajó del carro de manera vergonzante' y no votó la aprobación del artículo 155.

En una intervención previa al Consejo General de Ciudadanos para abordar la situación de Cataluña, Rivera ha asegurado que ayer el expresidente de la Generalitat y exsecretario general del PSC 'se equivocó', 'borrándose de un momento histórico'.

'Por eso hemos llegado hasta aquí, por personajes como Montilla, que dieron las llaves de la Generalitat a ERC, y ayer, cuando España les necesitaba, el PSC se vuelve a borrar y se baja del carro'.

13:36. El PP catalán quiere que Albiol repita como candidato

El Comité Ejecutivo del PP catalán ha decidido este sábado proponer por 'aclamación' al líder del partido, Xavier García Albiol, como candidato a las elecciones catalanas del jueves 21 de diciembre, que convocó este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

En rueda de prensa, Albiol ha agradecido la confianza de la dirección de su partido, y ha celebrado que Rajoy haya convocado comicios catalanes y haya destituido a todo el Govern: 'Mariano Rajoy ha puesto punto final al proceso independentista de Catalunya después de muchos años de división en la sociedad catalana'.

Para que Albiol sea investido definitivamente candidato, lo tiene que validar primero el comité electoral del PP catalán, y luego el comité electoral de la formación a nivel estatal, que lo preside la diputada y expresidenta de los populares catalanes Alícia Sánchez-Camacho.

13:26. Catalunya Ràdio: Puigdemont comparecerá a las 14:30

Según Catalunya Ràdio, Puigdemont comparecerá a las 14:30 horas.

13:15. Los partidos tienen 20 días para decidir si se presentan a las elecciones catalanas

Los partidos que quieran presentarse a las elecciones catalanas convocadas para el 21 de diciembre tendrán de plazo hasta el 17 de noviembre para hacerlo ante la Junta Electoral, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg), por la que se rige esta convocatoria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el decreto de disolución del Parlamento catalán, ordenado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación de las medidas autorizadas por el Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución, y la convocatoria de comicios para el jueves 21 de diciembre.

12:31. Pedro Sánchez: "Era lo acordado: 155 corto y elecciones"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, aplaude en una carta que ha enviado a sus militantes el anuncio del Gobierno de convocar elecciones en Cataluña el 21 de diciembre, porque cree que es una 'oportunidad que puede contribuir a desbloquear una situación política como corresponde en democracia'.

Sánchez, al que ayer Rajoy informó de la fecha de las elecciones antes de anunciarla públicamente, recuerda en su carta que esa oportunidad es la que los socialistas venían reclamando 'desde el primer momento'.

'Era lo acordado con nosotros: un 155 corto y elecciones', han señalado a Efe desde la dirección del PSOE, donde aseguran que la fecha para la convocatoria electoral no les ha sorprendido.

12:09. Manifestación por la unidad de España en Madrid

Decenas de personas se manifiestan este sábado en la plaza de Colón en Madrid por la unida de España después de la declaración de independencia proclamada por el Parlament de Cataluña y la posterior aplicación del artículo 155.

12:00. Ferrán López, sustituto de Trapero según LaSexta

LaSexta informa de que el comisario superior Ferrán López será el sustituto de Trapero como Mayor de los Mossos d'Esquadra.

Trapero ha sido cesado este sábado tras publicarse en el BOE la decisión del ministerio del Interior.

11:53. El delegado del Govern en Madrid estudia denunciar su cese

El delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, ha explicado este sábado que estudia denunciar ante la justicia su cese este viernes por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"En algún momento u otro alguna denuncia se podrá producir porque yo me considero lesionado en mis derechos", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Mascarell ha explicado que "no hay ningún argumento" que le pueda convencer de que alguien le pueda echar de su trabajo y ha asegurado que solo lo pueden hacer las personas que le nombraron para el cargo --el presidente del Govern, Carles Puigdemont--.

"Que yo sepa no he incumplido nada. No he participado en ninguna votación. No he dejado de cumplir nada. No se cual puede ser la motivación del cese", ha insistido el también exconseller del Govern.

11:30. Millo: "El Gobierno tiene recursos para que se cumpla la ley"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confiado que la Generalitat aceptará todas las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y ha avisado de que, de lo contrario, el Estado tiene "recursos" para que se cumpla la ley y no haya desobediencia.

"Quiero pensar que no la habrá. Si hay desobediencia el Estado tiene los recursos para garantizar que se cumpla la legalidad democrática vigente", ha afirmado en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y Rac1 recogidas por Europa Press, el día después de que el Parlament haya declarado constituida la República.

Millo ha defendido que la "gran virtud" de las medidas tomadas por el Gobierno central aplicando el artículo 155 es que se restaurará la legalidad en Cataluña lo más rápido posible, y ha recordado que ya se han convocado elecciones catalanas para el 21 diciembre.

10:59. Ultraderechistas agreden a tres personas ante la sede de Catalunya Ràdio

Tres hombres han resultado heridos por agresiones de manifestantes que venían de la protesta ante Catalunya Ràdio en la que ha habido destrozos, y dos de ellos han tenido que ser trasladados al Hospital de Sant Pau de Barcelona, han explicado a Europa Press fuentes policiales y de emergencias.

Dos jóvenes de 31 y 32 años han resultado agredidos sobre las 21:30 horas por miembros de estas protestas entre la calle Aragón y Provença, y el SEM los ha trasladado desde paseo de Gràcia hasta el Hospital de Sant Pau, donde han sido atendidos por contusiones leves.

Algunos manifestantes han lanzado objetos contra un bar de la calle Mallorca y, cuando el encargado del establecimiento ha salido a increparles su actitud, le han dado un puñetazo.

Se trata de una protesta iniciada la tarde de este viernes a favor de la unidad de España que se ha desplazado a varios lugares de la ciudad y, sobre las 20:00 horas, ha protagonizado episodios violentos ante Catalunya Ràdio, donde han roto los cristales de la puerta de entrada del edificio y han increpado a trabajadores, y los mossos han realizado un cordón de seguridad.

La policía catalana ha acompañado a los manifestantes en paralelo a su recorrido para evitar más actos como estos y que agredieran a personas, así como que resultaran heridos. Sobre las 23:00 horas algunos manifestantes se han desplazado a la plaza Espanya, donde tenían previsto leer un manifiesto y dar por finalizadas las protestas.

10:45. Zoido justifica el cese de Trapero: "Sustituimos a Trapero por su situación judicial'"

10:30. El Gobierno asume las competencias de la Generalitat

El BOE ha publicado este sábado las medidas del Gobierno en aplicación del 155, con las que asume las competencias de la Generalitat, de modo que Sáenz de Santamaría toma el control de la presidencia de Cataluña.