🔴EN DIRECTO: Manifestación contra la independencia en Barcelona

Societat Civil Catalana ha convocado para este domingo a mediodía una manifestación en el centro de Barcelona contra la independencia a la que se han sumado partidos como PP, Ciudadanos y PSC. Una manifestación que llega 24 horas después de que el Gobierno se hiciera con el control de las instituciones catalanas, con Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Ejecutivo, como máxima responsable del Govern catalán. Además, el Gobierno central destituyó al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y le sustituyó por Ferrán López, quien fue hasta ayer su 'número dos'. Ante todo esto, Puigdemont grabó un mensaje institucional en el que rechazaba la aplicación del 155 y animaba a los catalanes a hacer una "oposición democrática" a este artículo de la Constitución.

15:36. Los Mossos retiran las fotos de Puigdemont de las comisarías

Los Mossos d'Esquadra han recibido una orden interna para retirar de sus comisarías las fotografías oficiales del hasta ahora presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y en su caso de cualquier miembro de su Govern, siguiendo el procedimiento habitual cuando hay cambios en el ejecutivo.

Según han informado a EFE fuentes policiales, esta directriz interna se ha impartido a las comisarías en cumplimiento del procedimiento establecido cuando hay modificaciones en el gobierno catalán, como ha ocurrido ahora tras la destitución en pleno del presidente Carles Puigdemont y de su ejecutivo.

De esta forma, los Mossos tienen la instrucción de retirar de sus comisarías las fotografías oficiales de Puigdemont y de los consellers del Govern, que han sido destituidos por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Tras destituir a la cúpula de la consellería de Interior, al director de los Mossos d'Esquadra y al hasta ahora mayor de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, el ministerio de Interior ha tomado el control del cuerpo y ha nombrado como jefe al comisario Ferran López, hasta ahora número dos de Trapero.

Los Mossos d'Esquadra también han retirado el servicio de escolta a los miembros destituidos del ejecutivo, aunque lo mantienen para Puigdemont, como ocurre con otros expresidentes de la Generalitat por motivos de seguridad.

13:48. Borrell insiste en "extremar el respeto y reconstruir el afecto"

"Hemos de continuar viviendo juntos y, para ello, hemos de extremar el respeto y reconstruir el afecto, aunque nos cueste", dice Borrell, que se dirige a todos los españoles.

13:46. Borrell dice que "hubo acuerdo para que no hubiera ni 155 ni DIU"

Borrell asegura que "hubo acuerdo para que no hubiera ni 155 ni DIU" pero que Junqueras lo impidió. "Pero tendremos elecciones para volver a la normalidad", dice el expresidente del Parlamento Europeo. Dice que si hubiera habido de verdad una declaración de independencia, muchos de los presentes habrían ido "al paro" y que si eso no va a ocurrir es gracias a la aplicación del 155.

13:39. Borrell llama a Colau "emperadora de la ambigüedad"

"Iremos a votar como ciudadanos que saben que de su voto depende el futuro de su país, su bienestar y que se acabe este proceso, que es lo peor que le ha pasado a Cataluña", dice Borrell.

Borrell se dirige a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. "No, señora Colau, usted que es la emperadora de la ambigüedad, no puede decir la aplicación del 155 es un golpe a la democracia, es el instrumento que da la Constitución para reponer la legalidad cuando alguien la incumple. Y no es una excentricidad de la Constitución española. Está en todas las constituciones federales, es una forma de hacer que se respete la ley. Cuando se aprobaron las leyes de independencia con 72 votos, cuando el Estatut pedía que fueran 90, usted se calló, no dijo nada. Cuando los alcaldes los acosaron porque no querían dejar las escuelas para un referéndum ilegal, usted se calló. No nos venga explicando dónde están los golpes a la democracia", dice Borrell.

13:35. Discurso de Borrell: "Señor Junqueras, es usted un totalitario absoluto"

Borrell sube a la tribuna. Antes ha hablado Paco Frutos, exlíder del PCE. Borrell llama al civismo a los manifestantes, que insultan a los independentistas. "Espero que la justicia haga pronto su labor y exija responsabilidades a todos los que están haciendo este daño a Cataluña", dice Borrell.

Borrell dice que "nuestra dignidad es poder votar lo que queremos" y llama "totalitario absoluto" a Junqueras.

13:26. 300.000 asistentes, según la Guardia Urbana

La Guardia Urbana ha cifrado en 300.000 los asistentes a la manifestación frente al 1,1 millones que ha dicho Societat Civil Catalana, organizadora de la marcha.

13:16. Imágenes aéreas de la manifestación

12:46. Los convocantes cifran en 1,1 millones los asistentes

Societat Civil Catalana cifra en 1.100.000 los asistentes a la manifestación contra la independencia en Barcelona, según informa LaSexta.

12:15. Iceta: "Hay que aceptar la realidad, hay elecciones el 21 de diciembre"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy que no entendió el discurso de ayer del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, "y creo que no fui el único".

En declaraciones a la prensa antes del comienzo de la manifestación, Iceta ha dicho que es importante que a la protesta acuda "mucha gente" y que se diga "con rotundidad" que no se acepta ni la declaración de independencia ni "la división de la sociedad catalana".

"Hay que empezar a aceptar la realidad. Hay elecciones convocadas para el 21 de diciembre", ha señalado Iceta a los dirigentes independentistas.

11:35. Junqueras: "El presidente es y seguirá siendo Puigdemont"

El presidente de Cataluña "es y seguirá siendo Carles Puigdemont", afirma este domingo en una columna en el diario El Punt-Avui Oriol Junqueras, el vicepresidente del gobierno catalán destituido por el ejecutivo español tras declararse la independencia en esta región.

"No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular (en el poder en España) con control remoto desde Madrid", asegura Junqueras sobre la toma de control de Cataluña.

Además, Junqueras añade que "la presidenta del Parlament es y seguirá siendo Carme Forcadell".

11:18. Gritos de "Puigdemont, a prisión"

Siguen llegando manifestantes a la marcha convocada por Societat Civil Catalana y se escuchan gritos de "Puigdemont, a prisión" y "Viva España". En una parte de la manifestación se ha leído un breve manifiesto contra "la tiranía del nacionalismo".

11:17. Rivera: "Llenaremos las urnas de votos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también está en la manifestación. "Ahora tenemos elecciones y vamos a llenar las urnas".

.@Albert_Rivera "Salimos otra vez a la calle, pero ahora tenemos elecciones y vamos a llenar las urnas" https://t.co/UgbaPCbZFc pic.twitter.com/GAV4AKt8DN — 24h (@24h_tve) October 29, 2017

11:00. Arrimadas, en la manifestación: "Quiero que los catalanes nos volvamos a dar la mano"

Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, en la manifestación de Societat Civil. "La mayoría de los catalanes queremos recuperar nuestras instituciones, quiero que todos los catalanes nos volvamos a dar la mano y volvamos a caminar juntos. Queremos reivindicar la convivencia. Lo de hoy es una pequeña muestra comparado con la cantidad de votos que lograremos el 21 de diciembre".

10:49. Comienzan a congregarse los primeros manifestantes en Barcelona

La Societat Civil Catalana ha convocado para este mediodía una manifestación por el centro de Barcelona contra la independencia a la que se han sumado PP, Ciudadanos y PSC.

Ya comienzan a congregarse los primeros manifestantes.

"155. Se acabó la fiesta", reza un cartel en una de las manifestaciones españolistas de hoy https://t.co/bPbvB5FGX9 pic.twitter.com/QfykTWj5xu — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) 29 de octubre de 2017

10:30. Pablo Casado (PP): "El 155 es una viso para otras regiones"

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, concede este domingo una entrevista al diario El Mundo donde asegura que "el 155 es un aviso para navegantes en Cataluña y en otras regiones".

Unas declaraciones que han provocado críticas en las redes sociales.

10:00. Encuesta de Sigma Dos para El Mundo

El diario 'El Mundo' publica este domingo una encuesta en la que ERC ganaría las elecciones con un 26,4% de los votos y entre 41 y 43 escaños. La segunda fuerza sería Ciudadanos, con un 19,6% de los votos y entre 26 y 28 escaños. El PSC subiría hasta el 15,1% con entre 20 y 22 escaños, siendo la tercera fuerza por delante de Catalunya Sí Que es Pot, que obtendría 13 escaños con el 11% de los votos. La quinta fuerza sería el PdeCat, con entre 13 y 15 escaños y un 9,8% de los votos. El PP sería la sexta fuerza, con el 8,7% de los votos y entre 10 y 12 escaños, por delante de la CUP, que sube al 6,3% de los votos y 7 escaños.

Además, el diario El País publicó este sábado otro sondeo, realizado entre 500 personas por Metroscopia, en el que un 46% de los encuestados se considera tan catalán como español y ese mismo porcentaje quiere que Cataluña siga formando parte de España pero con nuevas y garantizadas competencias en exclusiva.