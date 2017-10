Los protagonistas de 'Sabrina, cosas de bruja' se reúnen 14 años después

Sabrina, cosas de bruja, fue una de las series de televisión que marcó a toda una generación de adolescentes. La ficción, que narraba la historia de la joven bruja Sabrina que vivía con sus tías Hilda y Zelda Spellman y el gato negro Salem Saberhagen, se emitió desde 1996 hasta el año 2003.

Ahora, 14 años después de su último capítulo, los miembros del equipo se han vuelto a reunir en la Comic Con de Los Ángeles (EEUU) para deleite de los fans. Eso sí, Salem —el gato— no estaba en el evento.

Sobre si habrá una nueva serie de Sabrina, la actriz Melissa Joan Hart lo tiene claro: "No estamos involucrados. Los derechos volvieron a Archie Comics y ellos están haciendo The Chilling Adventures of Sabrina. Creo que nuestro show fue más sobre la magia y la familia".

Aquí tienes algunas fotos del encuentro que la propia Joan Hart han compartido.

#Repost @nate.richert ・・・ Reunited. ..... And it feels so good... #sabrinatheteenagewitch #castreunion #lacc17 Una publicación compartida de Melissa Joan Hart (@melissajoanhart) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 11:16 PDT

Love these peeps! #framily #sabrinatheteenagewitch @stanleecomiccon @alimiballard @bethabroderick @dahnelledior @reddonovan @nate.richert Una publicación compartida de Melissa Joan Hart (@melissajoanhart) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 8:49 PDT

The cast of #sabrinatheteenagewitch back together for the day at #LAComicCon. @alimiballard @nate.richert @bethabroderick @carolinerhea4real @moonfrye @reddonovan @dlasch27 #NickBakay. Missing some of our friends but having fun catching up after 20 years. Una publicación compartida de Melissa Joan Hart (@melissajoanhart) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 12:36 PDT

