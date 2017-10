Un hombre de 87 años con cáncer busca un hogar para sus seis perros

Santiago es un hombre de 87 años y que a causa de un cáncer de pulmón está buscando que alguien se haga cargo de sus seis perros.

Este señor ha logrado con su vídeo dar un pellizco en el corazón de los internautas: "Son como mis hijos. Me detectaron cáncer de pulmón en diciembre de 2016. Desde entonces me están dando quimioterapia. Estoy muy débil. Necesito urgentemente encontrar a familias que adopten a mis perros y les den mucho amor, como les he dado yo".

La asociación Animal Rescue España ha compartido el vídeo y en dos días tiene más de 40.000 compartidos.

Santiago, un anciano enfermo de cáncer pide una familia para sus animales antes de morir. Necesita dejarlos en buenas manos 669712625 😪🙏📞 pic.twitter.com/paZ1ZMqtSg — Animal Rescue España (@animalrescueesp) 27 de octubre de 2017

El actor Dani Rovira, amante de los animales, también se ha hecho de la información y ha compartido en su cuenta de Instagram el vídeo de Santiago.

"Santiago, un anciano enfermo de cáncer que pide una familia para sus animales antes de morir. Un hombre que considera a sus perros, todos recogidos del abandono, como sus propios hijos, y que necesita dejarlos en buenas manos. Nos llega al alma", ha dicho el actor, compartiendo también el número de teléfono para adoptar a los animales.

Según ha informado Verne, solo se aceptan solicitudes de residentes en la Comunidad de Madrid o en la provincia de Guadalajara, ya que Santiago quiere ver a los animales todo el tiempo que pueda.