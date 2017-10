Un astronauta de la NASA revela a qué huele el espacio (y no, no es nada agradable)

Scott Kelly se convirtió en 2015 en el astronauta que más días pasó en el espacio, con algo más de 350. Hace unos días, decidió hacer una sesión de preguntas y respuestas con los usuarios de Twitter, que le hicieron todo tipo de preguntas.

Una de las más curiosas fue a qué huelen el espacio exterior y la Estación Espacial Internacional (ISS). El astronauta afirmó que esta última huele a basura acumulada, aunque la sensación exacta varía en función de la parte de la ISS en la que se esté.

En cuanto a la pregunta de a qué huele el espacio, Kelly afirmó: "A metal ardiendo".

Hey everyone, ask me questions now using #CdrKelly, I'm here and ready to answer! pic.twitter.com/gP518FL3jA