Movistar + presenta la esperada El joven Sheldon y dos de los estrenos españoles más esperados: La Zona, que ya se ha podido ver bajo demanda en octubre, y Vergüenza. The Marvelous Mrs. Maisel es la apuesta de Amazon Prime Video y Netflix estrena Alias Grace, She's gotta have it o The Punnisher, basada en el universo Marvel. Por su parte HBO España también apuesta por el mundo del cómic con Marvel's Runaways.

NETFLIX

ALIAS GRACE

Basada en la novela de Margaret Atwood, la miniserie de seis episodios cuenta la historia real de Grace Marks, una inmigrante irlandesa de 16 años que llega a Canadá en 1843 para trabajar como criada. Allí es acusada junto a un mozo de cuadra de asesinar a su patrón y al ama de llaves. En la serie veremos la vida de Grace, años después, mientras cumple cadena perpetua y es tratada por un psiquiatra que intenta acceder a sus recuerdos del homicidio. Con Sara Gadon, Anna Paquin, Edward Holcroft y Zachary Levi.

Fecha: 3 de noviembre

THE SINNER

Una joven madre ha cometido un horrible acto de violencia que nadie puede explicar, ni siquiera ella misma. Llevaba una vida completamente normal y era una mujer modelo hasta ese mismo instante en que tuvo el extraño ataque de rabia. Decide buscar ayuda y así conoce a un investigador que está obsesionado con saber qué le ha pasado. Juntos, se embarcan en un largo y oscuro viaje a través de la psique humana que sacará a la luz los secretos más profundos de la protagonista. Con Jessica Biel y Bill Pullman.

Fecha: 7 de noviembre

THE PUNISHER

Marvel's The Punisher sigue la vida de El Castigador. Así se hace llamar Frank Castle, un exsoldado lleno de dolor y venganza que quiere acabar con aquellos que le arrebataron a su familia en un brutal asesinato. Castle se toma así la justicia por su mano al descubrir una conspiración que oculta el mundo criminal de Nueva York y decide acabar con todo aquel que considera maleante. Así, se lanza en busca de la verdad sobre estas injusticias que pueden estar afectando a otras familias como la suya. Con Jon Bernthal, Gerry Conway, John Romita Sr. y Ross Andru.

Fecha: 17 de noviembre

SHE'S GOTTA HAVE IT

She's gotta have it adapta una película de Spike Lee de 1986 y gira en torno a Nola Darling, una joven artista que vive en la zona de Brooklyn. La vida de Nola no es precisamente fácil ya que está intentando encontrarse a sí misma. Al mismo tiempo que trata de compaginar su trabajo, sus amigos y sus tres amantes: Greer Childs, un vanidoso modelo que solo piensa en sí mismo; Jamie Overstreet, un hombre de negocios que puede resultar un poco controlador; y Mars Blackmon, un chico que triunfa en las redes sociales. Ella sabe que no debería tener tres hombres a su alrededor, pero no se ve capaz de descartar a dos. Quizás, cuando las circunstancias lo dicten, se verá obligada a escoger a uno de ellos. Con Dewanda Wise y Anthony Ramos.

Fecha: 23 de noviembre

HBO ESPAÑA

QUANTICO (Segunda temporada)

Quantico es una serie de ABC que trata el tema del terrorismo silencioso. La ficción se centra en un grupo de jóvenes reclutas del FBI que se han unido al cuerpo por diversos motivos. Allí todos ellos luchan por convertirse en un verdadero agente en la base de Quantico (en Virginia). Con Priyanka Chopra y Jon Kortajarena.

Fecha: 11 de noviembre

UMBRE (Segunda temporada)

Relu es un hombre de familia. Tiene esposa y dos hijos pero lleva una doble vida. Para su familia es un taxista normal y corriente, pero nadie sospecha que Relu trabaja como cobrador para Capitanu, un mafioso. Ninguno de sus mundos sabe de la existencia del otro y aunque se preocupa de tenerlo todo bajo control, no podrá hacerlo por mucho tiempo. Con Serban Pavlu y Bogdan Mirica Fecha: 12 de noviembre

MARVEL´S RUNAWAYS

Un grupo de adolescentes descubre que tienen una cosa en común: sus padres pertenecen a un grupo de supervillanos llamado El Orgullo. Al saber esto, los chicos se ven obligados a unirse para enfrentarse a su enemigo común a pesar de que no se soportan entre ellos. Así comienzan sus andanzas como superhéroes nóveles cuyo objetivo es acabar con El Orgullo y todos sus miembros. Sin embargo, no estarán solos ya que conocerán a un grupo de antiguos superhéroes que se hacen llamar Excelsior. Este grupo se dedica a ayudar a los jóvenes con superpoderes para que se integren en la sociedad y se olviden de salvar el mundo porque "eso es cosa de adultos". Con Ariela Barer y Lyrica Okano.

Fecha: 23 de Noviembre

MOVISTAR +

LA ZONA

Un accidente nuclear de proporciones similares al desastre de Chernobyl ha arrasado el norte de España y ha acabado con todo, absolutamente todo. O, al menos, es lo que se pensaba hasta que tres años después comienza a surgir una nueva forma de vida en el territorio afectado. En este momento aparece Héctor, un policía que ha estado de baja durante años y que está dispuesto a resolver un extraño crimen que ha tenido lugar en las inmediaciones de la zona afectada. Héctor pretende descubrir todos los misterios que rodean las zona del accidente pero no lo hará solo. Martín es un oficial de policía que ha estado al mando hasta que su jefe vuelve, y en ese momento comienzan la investigación juntos. Poco a poco, las vidas de todos los habitantes de la zona se van complicando y ninguno de ellos sabe qué pasará cuando descubran quién o qué es el responsable del crimen. Con Eduard Fernández, Emma Suárez y Alexandra Jiménez.

Fecha: 2 de noviembre

EL JOVEN SHELDON

Tras el preestreno el pasado octubre del primer capítulo llega el estreno oficial de las aventuras de El Joven Sheldon. La infancia del protagonista de The Big Bang Theory no ha sido como la de cualquiera de sus compañeros ya que fue a la universidad antes de cumplir los 15 años y su carácter hacía que fuera un chico solitario. Cuenta varios episodios en la juventud del doctor Cooper cuando el futuro científico era tan solo un adolescente que tenía muy claro lo que quería. Con Ian Armitage y Zoe Perry.

Fecha: 3 de noviembre

VERGÜENZA

Jesús e Inés conforman una pareja usual, típica y que vive de acuerdo a la rutina de las parejas de siempre: en crisis permanente. Jesús trabaja como fotógrafo de bodas y bautizos, pero él intenta constantemente ser visto como un exponente de la fotografía artística, creyéndose mucho su papel. Inés, por su parte, se encuentra en una inestable situación laboral y teme que la edad no le permita alcanzar los objetivos con los que alguna vez soñó. Cada vez que están juntos, hacen el ridículo frente a sus amigos y familiares, generando situaciones de bochorno e incomodidad tras las que quedan fatal. ¿Por qué tienen esta maldición? ¿Encontrarán la forma de contrarrestar este estigma social? Con Javier Gutiérrez y Malena Alterio.

Fecha: 24 de noviembre

AMAZON PRIME VIDEO

THE MARVELOUS MRS MAISEL

Situada en la década de 1950, la trama gira en torno a Miriam Midge Maisel, una joven de 25 años de edad que vive con su marido y sus dos hijos en Nueva York. Midge es el ejemplo perfecto de mujer de la década de los 50: hija obediente y esposa que cuida de su marido, un hombre que tiene un gran trabajo en la empresa de su padre. Un día, la vida perfecta de Midge cambia radicalmente cuando su marido la deja por otra mujer. De repente, se encuentra completamente sola y perdida, y únicamente su propio ingenio será lo que la ayude a empezar de cero. Así, sin saber muy bien cómo, Midge se convierte en una de las primeras mujeres en el mundo de la comedia. Con Rachel Brosnahan y Tony Shalhoub.

Fecha: 29 de noviembre