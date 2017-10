La gala 1 de Operación Triunfo ha convencido a los espectadores: más de dos millones siguieron la ceremonia, lo que supuso un 15,9% de cuota de pantalla. La nueva hornada de triunfitos dejó buenas actuaciones y puestas en escena, que llamaron la atención de todos aquellos que seguían el programa con la etiqueta # OTGala1.

En este segundo capítulo del programa presentado por Roberto Leal en TVE, los concursantes actuaron por parejas e interpretaron canciones como No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos y Runnin, de Beyonce y Naughty Boy.

Fue esta última actuación, protagonizada por Míriam y Agoney, la que más cachondeo despertó entre la audiencia, y no por la forma de cantar —que fue bastante acertada— si no por la coreografía y la perfomance que se montó en el escenario, que recuerda mucho al festival de Eurovisión.

Ese señor corriendo como si no hubiese un mañana mientras deja una especie de pasillo a su espalda ha dejado multitud de bromas en redes, muchas de ellas con una gran reflexión vital detrás.

yo: no, no me haca falta ir a mear, no tengo ganas



yo tres minutos después buscando un baño: pic.twitter.com/aSuP3V1Lhu