Tenemos que hablar de Kevin: dos nuevas acusaciones contra Kevin Spacey por acoso sexual

Las acusaciones contra Kevin Spacey por acoso sexual continúan. Sólo dos días después de que se destapase el escándalo, cuando el actor Anthony Rapp contó en Buzzfeed News que el dos veces ganador del Oscar intentó abusar de él cuando tenía 14 años, dos nuevas denuncias llegan a los medios.

El mismo lunes, el actor mexicano Roberto Cavazos se sumó a esas acusaciones de agresión sexual con una publicación en Facebook, donde aseguraba que vivió "un par de encuentros desagradables" con el otrora aclamado protagonista de la serie House of Cards. Y este miércoles un hombre ha revelado en un programa de la BBC que Spacey trató de seducirle cuanto tenía 17 años y que quedó "traumatizado" al despertarse con el actor abrazado encima suyo.

Las primeras revelaciones, las de Rapp, hicieron que Spacey decidiese dar la cara y el mismo lunes pidió perdón público al publicar en Twitter una carta en la que aprovechó para declararse abiertamente homosexual, en un intento (muy criticado) de poner la atención en otro foco. Su estrategia no le sirvió para mucho y rápidamente el actor empezó a sufrir las consecuencias de su comportamiento: la Academia de los Emmy le retiró el Emmy de Honor, que tenían previsto entregarle este mes de noviembre, y Netflix ha decidido suspender la grabación de la última temporada de House of cards.

Además, lejos de desviar la atención, lo que ha conseguido es que otros dos casos hayan salido a la luz, y probablemente no sean los únicos. El mexicano Cavazos plantea en Facebook que este escándalo podría ser equiparable al del productor Harvey Weinstein, que ha sido acusado por casi 60 mujeres de episodios de acoso sexual, entre ellas las actrices Lupita Nyong'o o Lena Headey, y que ha dado pie a que se destapen otros similares, dentro y fuera de la meca del cine. Más de 40 mujeres han acusado al director James Toback, Rachel McAdams y Selma Blair entre ellas, y Anna Graham Hunter ha revelado en The Hollywood Reporter que Dustin Hoffman la acosó cuando ella tenía 17 años y él 47.

Por si estas declaraciones no fueran suficientes, en 2005 la serie Padre de Familia insinuó en un capítulo que estos episodios de acoso a menores eran frecuentes y hoy muchos ven que el discurso que ofreció al recoger el Oscar a Mejor actor por American Beauty en el año 2000 escondía su verdadero comportamiento. "Esta película trata de cómo un simple acto hecho por una sola persona y sacado de contexto puede ser condenable. Pero su tesoro es que es verdadera belleza. Nosotros y la encontramos en el extraordinario guión de Alan Ball", dijo sobre la cinta en la que interpretaba a un padre de familia que se enamoraba de una menor de edad.

Por ahora ha habido solo tres acusaciones, pero sus víctimas han hablado con pelos y señales. Estos son los tres relatos de unos hechos que han vuelto a abrir la caja de pandora en Hollywood.

PRIMERA ACUSACIÓN: ANTHONY RAPP

Los hechos salieron a la luz el lunes 30 de octubre gracias a las declaraciones del actor Anthony Rapp en BuzzFeed News. El intérprete de la serie Star Trek: Discovery puso el foco en Kevin Spacey al contar que en 1986, cuando tenía 14 años, el protagonista de House of Cards, entonces de 26, lo acosó.

Según su relato, había acudido solo a una fiesta y, como era el único adolescente, decidió meterse en una habitación a ver la tele. En un momento miró hacia la puerta y vio allí a Spacey, fue cuando se enteró de que todos se habían ido. "Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. Debería volver a casa', pero se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho. Intentaba seducirme".

Su amplío relato obligó a Spacey a dar la cara y horas después pidió perdón público en Twitter. En su nota decía que no se acordaba de nada. "Si me comporté como él describe le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", escribió el actor, que quiso desviar la atención hablando de su sexualidad.

Pese a la repercusión de las declaraciones de Rapp, este no ha vuelto a hablar sobre el tema. Horas después de contar su relato, escribía en Twitter: "Todo lo que quiero contar sobre mi experiencia está en este artículo y no tengo nada más que comentar en este momento".

SEGUNDA ACUSACIÓN: ROBERTO CAVAZOS

Ese mismo lunes llegó la declaración Roberto Cavazos, esta vez en Facebook. El actor mexicano, formando en Gran Bretaña, habló sin rodeos de sus encuentros con Spacey, que "estuvieron al filo de poder ser llamados acoso". "Es más, de haber sido una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal", escribió, aunque sin precisar la fecha de tales encuentros.

El actor mexicano relata que coincidió con Spacey en Londres cuando éste era director artístico del Old Vic Theatre, cargo que desempeñó entre 2004 y 2015. Mientras que Cabazos trabajó con esa compañía en 2008, 2010 y 2011, según la información de su currículo. "Somos muchos los que tenemos un Kevin Spacey story'", asegura en su publicación.

"Sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos", continúa. "Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)", agrega.

Sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Roberto Cavazos

El intérprete mexicano sostiene que varias personas le contaron "la misma historia" en referencia a los intentos del estadounidense de acercarse a miembros de la compañía teatral. "Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto", escribe.

Cavazos está seguro de que "serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas" y que no le sorprendería que las denuncias llegaran a números similares a los del productor estadounidense Harvey Weinstein.

Como Rapp, no tiene intención de decir nada más sobre el tema. "Está allí en lo que escribí. Nada más que decir", dijo por Twitter a una periodista que quiso ampliar la información.

TERCERA ACUSACIÓN: UN HOMBRE ANONIMO EN LA BBC

Dos días después, ha llegado la tercera acusación: un hombre, que se mantiene bajo anonimato, ha acudido al programa Victoria Derbyshire de la BBC para que contar que Kevin Spacey trató de seducirle cuanto tenía 17 años.

Según ha contado, conoció a Spacey en 1984 en un teatro de verano. Estuvieron intercambiado correspondencia durante un año y el actor lo acabó invitando a pasar un fin de semana en su apartamento neoyorquino.

El hombre, identificado con el alias de John, relató que pronto resultó obvio que Spacey estaba interesado en algo. Según su versión, después de enseñarle la ciudad, lo invitó a dormir en su cama pero él rechazó la oferta y prefirió dormir vestido en el sofá.

En la entrevista, contó que Spacey se despidió con "un frío 'buenas noches" y que después oyó cómo "lloraba en su cama". Al día siguiente, el adolescente se despertó con la cabeza de Spacey sobre su torso y el actor abrazándole afectuosamente. "Estaba incómodo en el mejor de los casos, traumatizado en el peor".

Él estaba en ropa interior, yo totalmente vestido. Pensé que era algún tipo de 'buenos días' de los actores de Nueva York. John

"Él estaba en ropa interior, yo totalmente vestido. Pensé que era algún tipo de 'buenos días' de los actores de Nueva York", contó a la BBC, donde relató otro segundo intento de Spacey tras un día de turismo en la Gran Manzana. "Rompí a llorar porque no podía expresar lo que me estaba pasando. Estaba asustado", aseguró John, que añadió que, para "hacer justicia", hay que decir que "se retiró y se fue a dormir".

También confesó que no hubo alcohol de por medio en ninguno de los episodios y que no le contó nada a sus padres porque pensó que "quizás había sido algo permisible" y le había dado falsas esperanzas a Spacey. Ahora, que sabe que no fue así, cuenta la historia para alertar a otros jóvenes que puedan verse en situaciones parecidas.