Bertín Osborne se lamenta de estar vetado en TVE tras marcharse de la cadena

María Teresa Campos, última invitada de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, ejerció durante unos minutos de entrevistadora e interrogó al presentador acerca de cuestiones espinosas como su relación con Arévalo o por qué se llevó este formato de TVE —donde se llamaba En la tuya o en la mía— a Telecinco en la primavera de 2016.

"Yo estaba feliz en Televisión Española", comenzó contando mientras fregaba los platos. "¿Sabes lo que me joroba de todo esto? Que me hayan vetado. No sale nada mío, no puedo ir a ningún lado...", añadió.

Osborne explicó que el programa necesita cuatro semanas de edición y montaje. "A nosotros nos quedaban por emitir dos o tres programas. Nos vencía el contrato... nosotros no habíamos pedido ni un duro más, queríamos renovar en las mismas condiciones. Y me llaman y me dicen: 'Bertín, increíble, sólo han aprobado cinco [programas]'. ¡Cinco es un mes!", prosiguió el presentador.

Según explicó, ya tenía compromisos con invitados para más entregas. "Nosotros necesitamos continuidad, tener la posibilidad de ver a tres o cuatro meses vista porque si no yo no puedo cerrar invitados importantes. Tú a un Antonio Banderas no le dices: 'Antonio, la semana que viene hacemos el programa". Puedes ver el momento completo aquí.

No es la primera vez que Osborne se lamenta en su programa del trato de la cadena pública. Durante su entrevista al aventurero Jesús Calleja ya dejó caer que TVE había censurado a uno de sus invitados y, en su charla con la cantante Rosa López, dijo que adoraba la cadena aunque lo tuvieran "vetado".