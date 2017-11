Tras el escándalo Harvey Weinstein están empezando a destaparse más casos de acoso y abuso sexual en Hollywood. El actor Kevin Spacey ya acumula cuatro denuncias por acoso sexual después de que el lunes 30 de octubre el actor Anthony Rapp relatase que cuando tenía 14 años Spacey intentó propasarse con él en una fiesta. A su denuncia se han sumado las del actor mexicano Roberto Cavazos, el excamarero Daniel Beal y el director de cine Tony Montana, que ahora ha contado su experiencia con Spacey en 2003 mientras editaba un documental en un pub de Los Ángeles.

Según ha explicado el propio Montana a Radar Online, se encontraba en la barra pidiendo una bebida y Spacey se acercó y colocó su brazo sobre él. "Me dijo que me fuese con él, que saliésemos del bar. Entonces, me puso la mano en la entrepierna y me agarró el paquete", detalló el director.

Spacey, visiblemente bebido según relató Montana, le dijo: "Esto es señal de propiedad". Ante esta situación, Montana intentó quitarle la mano: "Pagué mi bebida y me aparté de él". Sin embargo, el director cuenta que Spacey le persiguió hasta los servicios. "Le aparté de la puerta y le empujé", añade. "Uno de sus amigos estaba también en la cola del baño y le dije: 'es hora de que te lleves a tu chico a casa'. Al final acabaron yéndose todos".

Montana confiesa que solo ha hablado del incidente con los terapeutas. "Sufrí estrés postraumático los seis meses siguientes. En todos los bares a los que iba miraba primero si estaba por allí o pegaba mi espalda a la pared", detalla el director, quien asegura que al leer la historia de Rapp decidió contar su experiencia.

"No es algo de lo que la gente hable abiertamente", reflexionó. "Es un asunto del que la gente no habla abiertamente. Es incómodo y aún siento lo que sentí en ese momento, intento evitarlo, pero cuando le veo lo recuerdo", confesó.

Por su parte, el representante de Spacey ha anunciado que "se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento" tras las acusaciones de abusos. El actor solo se pronunció en Twitter tras el relato de Anthony Rapp: "Si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado".