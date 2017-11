Noel Gallagher incluye un insólito instrumento en su banda y todo el mundo se cachondea (sí, también su hermano)

Noel Gallagher protagonizó hace un par de días un concierto televisado por la BBC junto a su banda, The High Flying Birds.

Lo que ha llamado la atención del público no ha sido el talento del exintegrante de Oasis ni la calidad de sus temas, sino el insólito instrumento que "tocaba" uno de los miembros de su orquesta: unas tijeras.

Noel Gallagher tiene una persona en su banda que toca las tijeras... Las cosas que se llegan a hacer para cabrear a tu hermano. pic.twitter.com/wVE5VsGd6q — Óscar Westermeyer (@offwestermeyer) 2 de noviembre de 2017

Así, como suena (y se ve). Una mujer se encarga de abrir y cerrar el instrumento junto al micrófono. Y lo hace con absoluta convicción.

El detalle ha generado estupefacción y risas a partes iguales en redes sociales:

Yo lo pegaría con la grapadora, sólo necesito que alguien me dé una oportunidad. — Picatoste (@merlucines_) 2 de noviembre de 2017

Tijera en Si bemol 😂😂😂 — Javier Marquina (@Jmarquina73) 2 de noviembre de 2017

😂😂😂 — Santi (@santibone) 2 de noviembre de 2017

De verdad que lo estoy flipando... En el DCode no presté mucha atención pero supongo que ella no vino porque alguien me lo hubiera dicho 😅 — Santi (@santibone) 2 de noviembre de 2017

Voy a ver si algún grupo me acepta para tocar en su banda. — Lali Macabich (@LaliMacabich) 2 de noviembre de 2017

Después de intentar tocar el ukelele y desistir puede que aún tenga un futuro en el mundo de la música...jejejeee!! — Pilarinahechoamano (@pilarina_amano) 2 de noviembre de 2017

Es quitarle el puesto a los que tocan el triangulo...! — Dovaldi (@dovaldi) 2 de noviembre de 2017

Está cortando el aire...😎 — Ray Lunas (@Ray_Lunas) 3 de noviembre de 2017

La decisión de Noel también ha generado el cachondeo de su hermano, con el que la relación es, ejem, problemática. Liam ha contestado con mucha mala leche a las preguntas de los que han intentado hacerle de rabiar:

Im afraid not but I do have somebody peeling a banana on stage sounds mega with a bit of reverb proper out there gear — Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 de noviembre de 2017

Me temo que no, pero tengo a alguien pelando una banana sobre el escenario. Suena mega con un poco de reverberación.

Im afraid not but I do have somebody sharpening a pencil it sounds mega with a bit of reverb on it proper out there gear — Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 de noviembre de 2017

Me temo que no, pero tengo a alguien afilando un lápiz. Suena mega con un poco de reverberación.

I'm afraid not but I do have somebody sticking stickers in a book sounds mega with a bit of reverb on we'll out there gear — Liam Gallagher (@liamgallagher) 1 de noviembre de 2017

Me temo que no, pero tengo a alguien pegando stickers en un libro. Suena mega con un poco de reverberación.