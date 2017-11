Tardà pide no instalar las luces de Navidad hasta que los exconsellers salgan libres

La encarcelación de Oriol Junqueras y otros ocho exconsellers del Govern cesado de Carles Puigdemont ha provocado una conmoción en el mundo independentista.

Tras conocer la decisión de la jueza Lamela, hemos visto numerosas reacciones: desde las lágrimas de Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, hasta este tuit de Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, con esta curiosa petición a los ayuntamientos catalanes:

"Hasta que no les tengamos en casa, gobiernos municipales, por favor, no instaléis ninguna luz de Navidad".

Fins q no els tinguem a casa, governs municipals, si us plau, no instal.leu cap llum de Nadal. 2 de noviembre de 2017

Las reacciones no se hicieron esperar, algunas muy críticas con la propuesta:

Son para los niños. No les quitemos su mundo de fantasía antes de q se den cuenta q ser adulto es tan oscuro como lo hacen los políticos 2 de noviembre de 2017

"Venga, ahora no celebraré Navidad porque tú no quieres. ¿Qué esperabais? Tanto hablar del Gobierno español y no pensabais que pasaría esto? ¿De verdad?"

Jajajaja! Vinga ara no celebraré nadal pq tu no vols! Q us esperaveu? Tan parlar del govern espanyol i no pensaveu q passaria això? De debò? — Comentarista❤ SARA (@Comentaristade7) 2 de noviembre de 2017

"Eso afecta a los pequeños comerciantes que se lo juegan todo en la campaña de Navidad. No hagan el burro"

això fa mal als petits comerciants que s'ho juguen tot en la campanya de Nadal. No fem el burro. — Nú.❤️República (@nunulona) 2 de noviembre de 2017

Eso, así dando por culo al comercio, ya se han ido 2000 empresas medianas y grandes ahora hundamos las pequeñas, que listo eres. — Harto de todo (@jartodetoitoto) 2 de noviembre de 2017

Hasta que no dejéis el escaño de Madrid haremos lo que nos dé la gana.

I soc català. Dels bons no com tu. — edu ‏ﻥ (@ECastn) 2 de noviembre de 2017