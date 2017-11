Así es el nuevo restaurante de 'First Dates'

Cupido lleva casi 500 programas aleteando sobre el restaurante de First Dates. El programa más famoso de Cuatro, que ha conseguido quitarle algunas noches de gloria a El Hormiguero, ayuda a sus participantes (a la par que comensales) a encontrar el amor entre riquísimos raviolis, carnes y coulants de chocolate.

Pero para que todo permanezca igual, todo tiene que cambiar. Y eso mismo ha hecho el programa. El espacio físico en el que Carlos Sobera y sus azafatas sonríen a los enamoradizos comensales ha cambiado, y estrena ese cambio este lunes 6 de noviembre. Como explica desde Cuatro Yolanda Martín, directora del espacio, se buscaba crear "un ambiente más acogedor, potenciando la decoración en madera y ladrillo, así como los tonos más cálidos y otoñales"

"No queríamos perder nuestras señas de identidad", ha confesado Martín, "pero a la vez hemos sustituido algunos elementos y remodelado algunas paredes y suelos para potenciar esa sensación de que First Dates es un lugar especial, donde la seducción, el amor y la posibilidad de un romance floten en el ambiente".