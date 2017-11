El error de pronunciación de Pablo Motos que desquició a todos los seguidores de 'Sense 8'

Miguel Ángel Silvestre fue el invitado del último programa de El Hormiguero 3.0. El actor protagonista de Velvet acudió para hablar de los proyectos en los que se encuentra inmerso: desde la campaña publicitaria de Springfield al capítulo final de Sense 8, y fue precisamente esta serie la que suscitó la polémica entre el público del programa de Antena 3.

El nombre de la producción de las hermanas Wachowski se pronuncia Sense Eight, siguiendo la denominación en inglés, y no Sensi Ocho como se empeñaba en decir Motos una y otra vez. Una traducción que se hacía solo de la primera segunda parte del título y no de la palabra Sense. Ante esta aberración, los seguidores de la serie no pudieron callarse en Twitter.

Sense Ocho. Ha dicho Sense Ocho. ¿Hola? 😂 #MASilvestreEH — With me (@paulapardoc) 6 de noviembre de 2017

"Y has hecho la serie Sense y 8" te pego Pablo?! #MASilvestreEH — Wanheda (@CrisRoman_) 6 de noviembre de 2017

Sense y ocho otra vez. Matarlo antes de que se reproduzca. #MASilvestreEH — With me (@paulapardoc) 6 de noviembre de 2017

Cada vez que en el programa dicen "sense ocho" refiriéndose a 'Sense8'. #MASilvestreEH pic.twitter.com/oB0lszyRoL — Aitor Poulain (@AitorJValero) 6 de noviembre de 2017

El actor no se inmutó ante el error de Motos y continuó respondiendo a las preguntas del entrevistador sobre la serie, que trata principalmente la situación del colectivo LGTBI, al que Silvestre asegura que no hay que referirse como minorías sino como "mayoría". Durante la entrevista, abordó un tema que en su momento también suscitó la rabia entre los fans de la serie: la cancelación de Sense 8 anunciada el pasado mes de junio. Silvestre supo evitar de la polémica y confesó que era una serie "muy cara", que Netflix había invertido mucho dinero en esos 26 capítulos y que, dada la buena respuesta de los seguidores, han decidido hacer otros dos capítulos para cerrar la trama dedicados a los fans.

En la entrevista el actor contó también una anécdota del rodaje de la serie, concretamente relató su reacción ante el vestuario del primer capítulo. "Llegué a vestuario y, de repente, me encontré como con un calcetín. Ni siquiera. Como un redondel, muy cerrado, algo muy apretado y muy cerrado. Era mi primer día. A la de vestuario le pregunté qué era eso, y ella me dijo que era mi ropa para el día", contó. "Para que no haya ningún tipo de contacto entre las zonas íntimas, los chicos se ponen como una especie de calcetín y las chicas como unos parches. Yo lo descubrí ese día", añadió a Pablo Motos que, según un usuario de Twitter, ya se lo había descubierto Will Smith en otra visita a El Hormiguero.

#MASilvestreEH Pablo lo del calcetin también te lo conto tu amiga Will Smith. O No lo recuerdas?? Muy interesado estas tu en los penes. — CARLAGUITARS (@CARLAGUITARS) 6 de noviembre de 2017