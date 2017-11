El "testimonio durísimo" y "necesario" que utiliza como referencia la violación de San Fermín en 2016

"Estoy incómoda y decido irme. Se lo digo e insisten en acompañarme. No quiero. Pero parece que mi opinión no importa y estoy cansada. Cansada de vivir siempre con miedo. Sin saberlo, ellos planeaban violarme". Así comienza la intervención de una joven en una mesa de violencia machista que la diputada de Podemos, Irene Montero, ha considerado "necesario" compartir. La publicación acumula casi 5.000 retuits.

Con este relato, trata de recrear lo que viven las mujeres víctimas de abusos sexuales. Para ello, ha utilizado como referencia el testimonio de la joven de 18 años que fue violada en grupo por 'La Manada' en julio de 2016, en las fiestas de San Fermín.

"De pronto, me cogen por los brazos y me meten en un callejón. Se me hiela el cuerpo. El corazón me palpita fuerte. Quiero gritar. Quiero correr. Quiero no estar aquí", continúa la joven, que comienza a relatar una violación en la que la víctima sólo piensa "que pase ya. Que pase ya".

Y para finalizar el relato menciona los mensajes que se enviaron los violadores con sus amigos: "Tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tu 'follándonos a una entre cuatro' es un 'destrozando a una entre los cuatro".

Es un testimonio durísimo. Por eso es necesario que tenga voz. Para acabar con las violencias machistas. Para que nunca más pase. pic.twitter.com/NW1yjJkbez — Irene Montero (@Irene_Montero_) 6 de noviembre de 2017