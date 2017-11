La segunda edición de Masterchef Celebrity se encuentra ya en su recta final y, aunque la tensión crece entre los concursantes, no cierran la puerta a nuevos aspirantes. Este fue el caso del actor Francis Lorenzo, que compitió en la prueba de exteriores del último programa, ya que Silvia Abril no pudo participar por problemas de salud.

"Aunque ella es fuerte y luchadora, se ha puesto enferma y no está en condiciones de competir hoy", contó Eva González nada más presentar la segunda prueba del programa. A continuación presentó al que sería el sustituto de la humorista, que tendría la responsabilidad de salvarla o mandarla a la prueba de eliminación con la actuación de su equipo. Un hecho inédito en las distintas ediciones de Masterchef.

En un principio, Lorenzo participaría con Anabel Alonso —ya nominada para la prueba de eliminación— y Edu Soto, pero el jurado decidió cambiar las formaciones y que Lorenzo se cambiase con Saúl Craviotto. De esta manera, el actor pasó al equipo de José Corbacho y Patricia Montero, y Craviotto compitió junto a Alonso y Soto.

El nuevo concursante, al ser gallego y la prueba de exteriores en la Ribiera Sacra (Orense), fue gratamente recibido por sus compañeros. Primero por parte de Anabel Alonso y después por Patricia Montero, ambas justificando su agrado porque "sabe lo que se cuece en Galicia". Por su parte, Lorenzo declaró antes de comenzar que estaba "entre asustado y muy asustado".

La nueva incorporación causó cierta confusión entre el público que, si se había perdido parte del concurso, no entendía dónde estaba Silvia Abril y por qué estaba Francis Lorenzo en el programa.

Llego tarde... qué hace Francis Lorenzo en #MCCelebrity??? — CrisBt (@Criskorne) 7 de noviembre de 2017

#MCCelebrity

Alguien que me cuente donde está Silvia y por que está Francis please — karmen karmeta (@karmenkarmeta) 7 de noviembre de 2017

#MCCelebrity acabo de llegar a casa. Que alguien me ponga al día. Que hace Francis Lorenzo ahí? — icomontes (@icomontes) 7 de noviembre de 2017

Sin embargo, conforme se fue desarrollando la prueba, los halagos se sucedieron por parte de sus compañeros, del jurado e incluso de los usuarios de Twitter.

Poca broma con Francis, en 10 min le he visto más nivel que a media edición de este año #MCCelebrity — Dani Parada Martinez (@danielo___) 7 de noviembre de 2017

#MCCelebrity

Sorprendentemente Francis Lorenzo uno de los mejores aspirantes invitados que he visto pic.twitter.com/6yvHaUuHET — Ivanote (@supermanix17) 7 de noviembre de 2017

Y yo al que veo mejor de todo es a Francis Lorenzo porque anima al equipo, sobre todo a Jose, está en todos lados, está muy seguro de sí mismo en todo lo que está haciendo, sobre todo cortando las cosas con el cuchillo y con la masa. El comisario Hernán viene fuerte #MCCelebrity — David (@DavidCS1990) 7 de noviembre de 2017

A pesar del buen cocinado del actor, este no pudo evitar que su equipo —y, por tanto, también Silvia Abril— acabara vistiendo el delantal negro de la eliminación. "Me he sentido un poco asustado, ves la responsabilidad que tienen y que ellos se la están jugando. Estoy muy satisfecho", confesó Lorenzo antes de recibir el veredicto del jurado.

La buena actitud del nuevo participante llevó a que desde el jurado le animasen a participar en la próxima edición del programa. "Yo que tú me empezaría a plantear formar parte de la tercera edición. Tienes potencial de sobra", le motivó Pepe Rodríguez. A pesar de esto, parecía que formar parte del reality no entraba inicialmente en sus planes: "No me lo había pensado, pero visto la experiencia...".

Sin embargo, esta no era la primera vez que el actor aparecía en el programa. El pasado 17 de octubre, Lorenzo se encontraba entre los famosos que degustaron los platos de los concursantes. Entonces, incluso se atrevió a decir que le faltaba "un poquito de sal" al plato en cuestión. ¿Se imaginaría unos programas después entre los fogones?

El actor Francis Lorenzo junto a la actriz Marta Belaustegui en el programa 5 de 'Masterchef Celebrity'.

Desde luego que, comprobada la fijación de Masterchef con el actor y la muestra de sus habilidades culinarias, no nos extrañaría que estuviese en la tercera edición del programa.

La última entrega de Masterchef Celebrity siguió cosechando buenos datos de audiencia con 2,8 millones de espectadores y un 23,5% de cuota de pantalla.