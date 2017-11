El contundente tuit de Stephen King sobre 'Stranger Things' que enloquece las redes: "Sin mierdas"

El escritor Stephen King ha publicado un tuit sobre Stranger Things que se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes sociales.

El autor de decenas de best-sellers de terror ha utilizado palabras muy contundentes para lanzar un mensaje sobre la segunda temporada de la serie de Netflix:

STRANGER THINGS 2: Ladies and gentlemen, that's how you do it: no bullshit, balls to the wall entertainment. Straight up.