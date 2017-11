Álvaro Pérez 'El Bigotes', uno de los cabecillas de la trama Gürtel, ha eludido este jueves declarar en la Comisión de las Cortes de Valencia que investiga la corrupción. El preso ha llegado a pedir que le dejaran marcharse, pues está acudiendo "a un curso de cocina, y estábamos pochando. Me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes".

De risa, si no fuese indignante, como ha recogido Cristina Pardo en un mensaje en Twitter que ha generado muchos comentarios de elogio:

El Bigotes pide no declarar en una comisión de investigación, porque tiene un curso de cocina para aprender a pochar. Pocas cosas nos pasan. 9 de noviembre de 2017

Entre quienes han reaccionado a la publicación de la periodista cundía la misma impresión: que parece de coña.

