El tuit de Rafael Hernando ridiculizando la declaración de Forcadell en el Supremo que incendia Twitter

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha publicado un irónico tuit sobre la declaración en el Supremo de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en la que, al igual que al menos tres exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán, renunciaba a la vía unilateral de independencia y dotaba de un carácter "simbólico" a la DUI.

Las palabras de Hernando han generado decenas de reacciones en pocos minutos, algunas de las cuales no han dejado en demasiado buen lugar a su partido:

Mentir en el supremo para salvar el culo es una práctica muy habitual en tu partido, no sabemos de que te sorprendes. Por si no lo viste, M.Rajoy, una persona que no sabe nada de ningún asunto pero dirige un país, dijo que él no era el M.Rajoy de los papeles. Resulta que sí. 😮