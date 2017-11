Ellen Page denuncia abusos del director Brett Ratner: "Tenía 18 años. Me sentí violada"

Ellen Page, la actriz que saltó a la fama con Juno (2007), ha denunciado este viernes que ha sido víctima de abusos en Hollywood tanto por su orientación sexual como por su género.

Page, que en 2014 pronunció un emocionante discurso en el que salió del armario, ha recurrido ahora a su perfil de Facebook para alzar la voz contra este tipo de acoso que se está revelando omnipresente en la industria del cine.

"Deberías follártela para que se dé cuenta de que es gay", comienza su relato. Eso fue lo que presuntamente dijo el director de cine Brett Ratner a una mujer mientras señalaba con el dedo a Ellen Page. La actriz tenía 18 años y Rettner, a quien ya han acusado de agresión sexual varias mujeres, dirigía X-Men: la decisión final, en la que Page interpretaba a la superheroína Kitty Pryde.

"Era joven y aún no había salido del armario. Sabía que era homosexual, pero, de algún modo, no lo sabía. Me sentí violada cuando ocurrió esto. Miré hacia el suelo y no dije ni una palabra, como hizo todo el mundo", recuerda.

En su alegato, la actriz también advierte que Ratner solía hacer comentarios humillantes sobre las mujeres con las que trabajaba —concretamente, sobre su "coño blando"— y denuncia la homofobia en Hollywood y el silencio y la impotencia que rodean a estas actitudes que deberían ser intolerables.

"El comportamiento que describo es omnipresente. Ellos (los acosadores) quieren que te sientas pequeño, inseguro, quieren que te sientas en deuda con ellos, o que creas que tus acciones son las culpables de que ellos se te insinúen", afirma.

Y prosigue: "Cuando tenía 16 años, un director me llevó a cenar (una obligación profesional muy habitual). Me tocó la pierna por debajo de la mesa y me dijo: 'Tienes que dar el paso, yo no puedo'. No lo di y, por suerte, pude salir de ahí". "Mi seguridad no estaba garantizada en el trabajo", constató. Y meses después de este episodio volvió a comprobarlo cuando la "agredió sexualmente un pertiguista". Todo con 16 años.

Hice una película de Woody Allen y es de lo que más me arrepiento en mi carrera.

Page también carga contra el propio presidente de los Estados Unidos, por "describir con orgullo su propio patrón de acoso a un reportero de entretenimiento" (recordemos las ya famosas palabras de Trump: "Si eres famoso, puedes coger a las mujeres por el coño"); contra Bill Cosby; contra Roman Polanski; y hasta contra Woody Allen, con quien rodó A Roma con amor en 2012.

"Hice una película de Woody Allen y es de lo que más me arrepiento en mi carrera. Me avergüenzo por haberlo hecho. Todavía tenía que encontrar mi hueco y no era quien soy ahora, así que me sentí presionada, porque 'por supuesto que tienes que decir que sí a Woody Allen", cuenta. "Cometí un terrible error", reconoce la actriz.

Ellen Page termina su comunicado con una defensa encendida de los derechos de las mujeres y animándolas a que hablen, al tiempo que exige que se deje de "normalizar" y de "perpetuar" este comentario. "No os quedéis insensibles ante las voces de las víctimas que dan un paso al frente. No dejéis de exigir nuestros derechos civiles. Doy las gracias a todos y cada uno de los que han alzado la voz contra los abusos y los traumas que han sufrido. Estáis rompiendo el silencio. Sois la revolución", concluye.