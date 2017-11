Trump llama "gordo y bajo" a Kim Jong Un después de que el líder norcoreano le calificara de "viejo lunático"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado esta madrugada una diatriba en su prolífica cuenta de Twitter donde ha lamentado los insultos que le ha dedicado el líder norcoreano, Kim Jong Un, que le describió como un "viejo lunático", obsesionado por provocar "una guerra nuclear".

"¿Por qué me Kim Jong Un me insulta llamándome viejo? Yo NUNCA le diría que es gordo y bajo", ha escrito Trump en su cuenta. "Oh, en fin, con lo que intento ser su amigo - ¡y quizás algún día pueda suceder!".

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017

Trump ha escrito estas palabras durante las últimas horas de su gira asiática y tras intercambiar impresiones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien defendió ante las acusaciones de injerencia electoral antes de ratificar su voluntad de mejorar las relaciones entre ambos países e insultar a todos los que consideran perjudicial los contactos con Putin.

"A ver cuándo se dan cuenta los haters y los idiotas de ahí fuera que tener una buena relación con Rusia es bueno, no malo. Siempre están jugando a hacer política. Eso es malo para nuestro país. ¡Quiero resolver la situación en Corea del Norte, en Siria, en Ucrania, el terrorismo y Rusia puede ayudar enormemente!", ha añadido.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017

Al hilo de esta cuestión, Trump ha vuelto a demostrar su fijación por su rival electoral, Hillary Clinton, de quien ha recordado su fracaso a la hora de mejorar las relaciones con Rusia durante su etapa como secretaria de Estado a las órdenes del predecesor de Trump, Barack Obama y, concretamente, una ceremonia en la que Clinton apretó un botón rojo simbólico para reiniciar las relaciones.

"¿Acaso los medios de las fake news recuerdan cuando la ladrona de Hillary Clinton, como secretaria de Estado, suplicaba a Rusia que fuera nuestra amiga con ese botón de reseteo que estaba mal escrito? Obama también lo intentó, pero tenía cero química con Putin", ha escrito Trump.

Does the Fake News Media remember when Crooked Hillary Clinton, as Secretary of State, was begging Russia to be our friend with the misspelled reset button? Obama tried also, but he had zero chemistry with Putin. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017