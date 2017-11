El videoclip de 'El Intermedio' a ritmo de 'Amigos para siempre' que arrasa en redes

Que no se diga que falta voluntad de entendimiento. El Intermedio se ha volcado este lunes en lograr un acercamiento entre Cataluña y el resto de España y todos sus colaboradores se han prestado a participar en un videoclip que se ha convertido en viral en sólo unos minutos.

El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas y Gonzo no han dudado en enfundarse unos trajes setenteros y, al ritmo de 'Amigos para siempre' de Los Manolos, han cantado por el final del conflicto y por recuperar "el espíritu de 1992".

"Amigos para siempre, desde Huelva a Cadaqués; no nos pisemos ni para hacer un castell", reza el comienzo de la canción, que también hace referencia al DUI: "Nooo, que España no es sólo el PP ni Cataluña se reduce al 3 per cent".

"No hagamos una DUI a nuestra amistad", dice otro verso del estribillo, antes de dar paso a otra estrofa: "Siiii, España es plurinacional. Un poco discunfuncional, pero al menos no es Francia"

"Serem amics per sempre", concluye la divertida canción, que ha logrado miles de retuits en unos minutos.