Assange ofrece 20.000 euros a quien revele el dispositivo policial del 1-O

El activista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha ofrecido una "recompensa" de 20.000 euros a quien revele el dispositivo policial del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, después de que el Gobierno lo clasificara como secreto de Estado.

"El Gobierno de Rajoy ha declarado el coste y los detalles de su ataque violento a votantes catalanes un 'secreto de Estado'. Vamos allá. Expido una recompensa de 20.000 euros (divisible) por la mayoría de la información suprimida", ha publicado en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press.

The Rajoy government has declared the costs and details of its violent attacks on Catalan voters a "state secret". Game on. I issue a €20k reward (divisible) for majority of the suppressed information. https://t.co/JQo9f0GfRDhttps://t.co/UkVKSU2Ro3