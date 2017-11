La dura crítica de Colau contra Pedro Sánchez por su papel en Cataluña: "Fue elegido para echar a Rajoy"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado especialmente dura con el líder socialista Pedro Sánchez —en el programa de la Cadena Ser Hoy por hoy—, quien a su juicio "fue elegido para echar a Mariano Rajoy, no para apoyarle". En este sentido, se ha mostrado desconcertada "con lo que está haciendo el PSOE" y con el hecho de que no haya presentado una moción de censura contra el PP: "No se ha entendido en Cataluña", ha explicado.

En referencia a su ruptura con los socialistas catalanes, Colau ha mostrado su "tristeza" y ha justificado la decisión de las bases porque "el PSC se sitúa en uno de los dos bloques", en referencia a la puesta en marcha del artículo 155, "lo peor que le ha sucedido a Cataluña en los últimos 40 años": el 155 "no era inevitable, ha complicado la situación" y ahora el PP, "la última fuerza política en Cataluña, está gobernando".

Colau se ha mostrado también tajante ante un posible pacto con ERC, algo que ha asegurado que no se va a producir: "No vamos a hacer pactos con quienes defiendan posiciones extremas", ha explicado.

