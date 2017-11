Àngels Barceló critica con dureza a "muchos medios en Cataluña" por convertirse en "voceros de la realidad paralela"

La periodista de la Cadena Ser Àngels Barceló ha cargado con dureza —en su comentario en la Cadena Ser Voceros de la realidad paralela— contra TV3 y muchos otros medios catalanes por el papel que han jugado en el procés: "El trabajo de la prensa es contrastar, preguntar, señalar las contradicciones y, por qué no, fiscalizar, y muchos medios en Cataluña no lo han hecho, sobre todo los públicos, se han convertido en voceros de la realidad paralela, se han convertido en propagandistas de la mentira", ha argumentado Barceló, antes de resaltar que "hoy empiezan a modular sus análisis, aunque sin reconocer que nunca se atrevieron a decirle al rey que iba desnudo".

"Hola, buenas noches. Hoy empezamos Hora 25 con un poco de retraso por el Carrusel de selección. Y lo hacemos, una noche más, con Catalunya como protagonista. Catalunya y la catarata de voces independentistas, de las que proclamaron la DUI, reconociendo que lo de la independencia nunca pensaron que era posible. Abandonando su realidad paralela, después de haber transportado hasta ella a miles de personas, muchas de las cuales se han quedado allí, en medio del desconcierto y sin entender nada de lo que pasa.

Pero lo que es peor, no es que reconozcan que llevan tiempo sin decir la verdad, lo peor es que a quien desmontaba sus mentiras se le tachaba de facha, y se le sigue insultando cuando saca su micrófono para preguntar. El trabajo de la prensa es contrastar, preguntar, señalar las contradicciones y, por qué no, fiscalizar, y muchos medios en Catalunya no lo han hecho, sobre todo los públicos, se han convertido en voceros de la realidad paralela, se han convertido en propagandistas de la mentira.

Hoy empiezan a modular sus análisis, aunque sin reconocer que nunca se atrevieron a decirle al rey que iba desnudo. Porque en la versión de los independentistas no es que se hablara de una independencia costosa y con riesgo, se hablaba de una independencia de excelencia con empresas haciendo cola para instalarse en Catalunya y con Europa aplaudiendo. Nada más lejos de la realidad. Ni siquiera en el Parlament consta que la DUI fuera una DUI.

Y, por cierto, eso también lo sabía y lo sabe el gobierno español. Que cada uno piense en ello de cara al 22 de diciembre".