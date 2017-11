El cantante country estadounidense Blake Shelton es el hombre vivo más sexy según la revista People. El magazine estadounidense ha hecho público este martes 14 de noviembre el nombre del actor que sucederá a Dwayne Johnson La Roca en el puesto que se le otorgó el noviembre de 2016.

El compositor y cantante de 41 años es también conocido en su país por ser coach en el programa de talentos The Voice y por ser pareja desde hace años de la cantante Gwen Stefani.

Según la publicación, cuando conoció la noticia aseguró: "Os debéis estar quedando sin gente". Shelton agradeció la designación a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la portada que protagoniza.

‪Thank you @people!!!! Don't hate me because I'm beautiful... ‬ A post shared by Blake Shelton (@blakeshelton) on Nov 14, 2017 at 5:03pm PST

"Gracias, People. No me odiéis porque sea guapo..."

Según recoge la revista, el cantante se recuerda como un niño "gordo". Ahora procura mantenerse en forma corriendo en la cinta y comiendo lo más sano posible, siempre y cuando no esté en su casa familiar, en Oklahoma. "Pueden ser las dos de la tarde sin que haya comido y, cuando me doy cuenta de que me muero de hambre, me como una bolsa de Cheetos", cuenta.

"He sido feo toda mi vida. Si puedo ser sexy por un año, lo acepto", asegura también el artista con humor.

