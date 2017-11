Un abogado de 'La Manada' dice que "esto no es un juicio contra el machismo"

El abogado de tres de los acusados de la supuesta violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado que el juicio que se sigue en la Audiencia de Navarra investiga "exclusivamente sobre los hechos que ocurrieron el 7 de julio de 2016, aquí no se está juzgando el machismo, ni el heteropatriarcado, ni absolutamente nada de eso".

En declaraciones a los periodistas antes de entrar al Palacio de Justicia, el abogado ha asegurado que "lo único que pretendemos es intentar que la presión mediática se controle" y ha precisado que "esto es un juicio".

Ha pedido que "dejen por favor trabajar al tribunal" en referencia a la "presión social y en redes sociales que está haciendo un increíble juicio paralelo y que la sala tenga que sacar notas para valorar la admisión de pruebas".

"Si quieren meterse con alguien métanse conmigo, no hay ningún problema, va en mi trabajo, pero estamos haciendo la defensa de los derechos de unas personas que están en un procedimiento, utilizando todos los medios de prueba legales que así han sido admitidos por la sala", ha destacado.

"CIÑÁMONOS A LOS HECHOS"

Por este motivo, ha pedido que se deje de "especular'" y de "montar algo que no existe, se trata única u exclusivamente de juzgar unos hechos, ciñámonos a ellos".

"Estamos intentando no aportar más leña al fuego en el sentido de trasladar información del procedimiento", ha continuado Martínez Becerra, que ha señalado que "desde las acusaciones en algún caso se está vertiendo información que no responde a la realidad de lo que está sucediendo en la sala".

Por todo ello, ha pedido "respeto a la sala y a la celebración de un juicio justo y a partir de ahí se dictará sentencia' y 'la parte que no esté de acuerdo tendrá derecho a recurrir'.

"A veces pienso que no estoy en la misma sala", ha criticado el abogado de la defensa que ha indicado que "determinados medios de comunicación hacen un análisis de lo que ocurre dentro que no se corresponde con lo que ocurre en la realidad". Ha explicado que "tengo que volver a verlo por la noche en la grabación a ver si lo que yo he visto es lo mismo que dice el periódico" y "la versión que sale reflejada en mi ordenador no se parece absolutamente nada a lo que se está trasmitiendo".

Agustín Martínez Becerra ha manifestado que "esto no se trata de empezar a jugar a ver quien filtra el comentario que más le favorece" y ha asegurado que su defensa "va a seguir exactamente en los mismos términos, manteniendo el respeto a la sala y no trasladando ningún tipo de información sobre lo que está ocurriendo dentro". En este sentido, ha transmitido un mensaje de tranquilidad "en el cual se permita que sea la sala la que decida".

POLÉMICA POR LA FOTO EN REDES SOCIALES

Sobre la polémica por la admisión una fotografía reciente publicada en una red social por la joven denunciante de los hechos, el abogado ha resaltado que "se trata única y exclusivamente de una prueba que ha sido admitida y por lo tanto es valida, y será luego sometida a la valoración de la sala". "Es que tengo que leer como si hubiéramos hecho una tropelía jurídica", ha censurado el abogado, que ha insistido en que "hemos utilizado los medios de prueba".

En relación a la aclaración que envió a los medios el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para precisar que una de las defensas presentó a la conclusión de la fase de instrucción un informe de unos detectives privados sobre la denunciante, que posteriormente el mismo abogado retiró de la causa, Martínez Becerra ha destacado que "esta práctica no es habitual" y lo ha atribuido a "la sensación que se puede ver imbuido el tribunal por la presión de tener que justificar una actuación judicial".