¿Por qué les han retirado los móviles a los concursantes de 'Operación Triunfo'?

El pasado jueves 16 noviembre los seguidores de la Academia de Operación Triunfo dejaron de ver durante unos minutos la emisión del canal 24h. El motivo fue un uso inadecuado de los terminales móviles de los que disponen para compartir su día a día; concretamente, por estar escuchando durante 15 minutos una emisora musical.

Aunque parezca increíble, los participantes no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni recibir información de fuera de la Academia, ni siquiera escuchar una radiofórmula. Los dispositivos de los que pueden hacer uso no tienen acceso a Internet y sirven únicamente para subir fotos y vídeos de su día a día, pero sin recibir feedback por parte del público y así no conocer la opinión que tienen de ellos.

Las sospechas de la dirección de la Academia de que los concursantes tenían acceso a Internet han comenzado después de que se filtrara una conversación entre ellos en la que hablaban de "desconectarse" y que no pasaba nada si les pillaban.

Tras esto, los espectadores del canal 24h YouTube dejaron de seguir la vida en la Academia para observar un plano fijo de una guitarra. Tinet Rubira, el responsable de Gestmusic, productora del reality, comunicó en su cuenta de Twitter el motivo de la interrupción.

Retiramos temporalmente los móviles, uno tenía la radio desbloqueada y durante 15 min han sintonizado una emisora musical @OT_Oficial — Tinet Rubira (@tinetr) 16 de noviembre de 2017

Los implicados en la polémica han sido, aparentemente, Agoney, Cepeda y Aitana. Todos ellos serán reprendidos, según ha comunicado el programa. Además, se dará una charla a los concursantes para que este comportamiento no se repita, antes de devolverles los móviles ya revisados para que esto no se pueda volver a repetir.