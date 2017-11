La movilización favorecería a los constitucionalistas (C's, PSC y PP), que obtendrían 8.000 votos menos que los independentistas de ERC, JuntsxCat y la CUP. El sondeo no incluye en ningún bloque los votos de los 'comunes' de Colau, unos 330.000, 36.000 menos que hace dos años.

Albert Rivera ha cargado contra el "cuponazo" vasco en una entrevista en Onda Cero, recriminando al Gobierno que encuentre dinero para eso y no para equiparar los sueldos de Guardia Civil y Policía con el de los Mossos. Y ha pedido unidad entre todos los partidos constitucionalistas.

📻 @Albert_Rivera "Defender la igualdad y la unión de nuestro país no es ser de izquierdas, centro o de derechas; es ser español" #RiveraEnOndaCero

#RiveraEnOndaCero : "No comparto con PSOE y PSC que haya que volver al Estatut de 2006. Puigdemont no puede elegir a los jueces". https://t.co/d58QQXgA2j pic.twitter.com/2FljtJNL6U

📻 @Albert_Rivera "No hacen falta más competencias autonómicas, hace falta ser más competentes para administrar los fondos públicos" #RiveraEnOndaCero pic.twitter.com/W0SZ8Gevz0

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apelado a "todos los moderados, progresistas y a quienes creen en el diálogo" para la puesta en marcha de una nueva España autonómica que no cuestione su diversidad cultural.

Ha censurado que PP y Ciudadanos sostengan al Gobierno desde la derecha y ha advertido de que habrá que "hacer mucha pedagogía por los pueblos de España para impulsar ese espacio de concordia, diálogo y entendimiento, y no repetir el modelo de la derecha, el centralismo y la regresión autonómica".

"Solo aquellos partidos que entiendan la diversidad podrán gobernar España", ha sentenciado.

La cabeza de lista por Lleida de la CUP y presidenta del grupo parlamentario de los anticapitalistas en la pasada legislatura, Mireia Boya, ha asegurado que su formación fue advertida de que podía ser acusada de hipotéticos atentados que ocurrieran en Cataluña.

🔴 @yeyaboya :"És important què faran ells si nosaltres guanyem. Vol dir que abandonen la via violenta? Qui ha de contestar són els no independentistes" ▶️ https://t.co/1PArPsGAET pic.twitter.com/kDt67UKWLO

"Se nos podía acusar de algún atentado con muertos en la calle. Se nos dijo que podía ser violencia de falsa bandera ligada al movimiento independentista y especialmente a la izquierda independentista", ha afirmado durante una tertulia de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Boya ha dado veracidad a las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien el viernes sostuvo que el Estado había amenazado con "muertos en la calle" si se proclamaba la independencia: "Lo confirmamos. También se nos trasladó esta inquietud".

La Unión Europea decide este lunes mediante voto secreto y entre 18 ciudades candidatas la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), a la que aspira Barcelona, que partió de salida como una de las favoritas pero que ha visto lastradas sus opciones a causa del desafío independentista.

Con todo, España cuenta con sumar un gran número de apoyos, incluidos los de sus vecinos Portugal y Francia, que concurren con sus propias candidatas, y países como Rumanía, según fuentes diplomáticas. El sistema de voto recuerda al de Eurovisión, con un reparto de puntos por rondas.

Barcelona ha hecho valer entre sus puntos fuerte que cuenta con un edificio, la Torre Glòries, preparado para recibir la EMA "hoy mismo"; el respaldo de la Agencia Española del Medicamento, una de las más potentes de Europa y que colabora estrechamente con la EMA; y la fuerte presencia del sector.

