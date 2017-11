Belén Esteban: "Estuve 18 días en coma"

Belén Esteban recordó este martes en Sálvame (Telecinco) una de las peores experiencias de su vida. Después de que la presentadora Paz Padilla asegurara que el día que se muera le gustaría que hicieran una fiesta en su honor en lugar de un velatorio tradicional, la colaboradora señaló que no le gustaba hablar de la muerte.

"Yo tengo muchísimo miedo a la muerte", apuntó Esteban. "¿Y tú alguna vez has estado a punto de morir?", preguntó momentos después Paz Padilla. "Uy, yo muchas, por el azúcar", contestó la del madrileño barrio de San Blas.

Esteban, que es diabética, contó que estuvo 18 días en coma, aunque no precisó cuándo. "Me dio un bajón de azúcar tremendo. Me quedé sin azúcar en el cuerpo y yo vi a mi niña cómo me llamaba. Muy chiquitita, mi niña", recordó. "Además yo oía a mi madre y a mi padre hablar. No me acuerdo de nada pero escuchaba a mi padre".

La colaboradora de Sálvame señaló que los escuchaba pedir "que volviera". En ese momento se emocionó y señaló que no quería seguir hablando del tema.

"El azúcar es una enfermedad muy complicada [...] Yo puedo tenerla muy alta y, de repente, muy baja", explicó. "A mí me da mucho miedo quedarme sola", reconoció Esteban, que también apuntó que le dan bajadas "muy fuertes" mientras duerme. Puedes ver el momento completo aquí.