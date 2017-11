🔴 DIRECTO: Puigdemont no siguió adelante con la DUI para evitar "una masacre"

Cuevillas ha afirmado que, tras recibir ciertos avisos, Puigdemont consideró: "No permitiremos que gente de buena fe que se habló de que venga a rodear el Palau de la Generalitat para evitar que me detengan, que esto pueda provocar una masacre".

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha asegurado que el expresident de la Generalitat no siguió adelante con la proclamación de la república catalana para no provocar "una masacre" si la gente se concentraba para evitar su detención.

Pedro Sánchez ha acudido a Los desayunos de TVE para hablar del 155, que cree que se vieron forzados a aplicar "con respeto escrupuloso de las instituciones"; del PSC, que en su opinión ha demostrado no ser independentista y con el que afirma que no hay "ninguna fisura".

Se ha mostrado muy duro con Ciudadanos, al que ha calificado como "media naranja del PP". Ambos partidos le parece que no ofrecen ninguna solución para la crisis, "sólo desde la transversalidad con Miquel Iceta habrá concordia y autogobierno".

También ha hablado del malestar que hay en el resto de comunidades autónomas tras el cupo vasco. Ha explicado que el PSOE vota a favor porque considera que no puede bloquear la financiación de una comunidad, al tiempo que le pide a Rajoy que "no se olvide de las otras 16".

En la reforma territorial, ha propuesto abordar la cuestión del impuesto de patrimonio y el de sucesiones, para que no haya "competencia a la baja" entre comunidades, y reformar el impuesto de sociedades para hacerlo "realmente progresivo" y que las grandes corporaciones contribuyan más.

En una entrevista en El programa de Ana Rosa, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reiterado su denuncia de que el Govern recibió amenazas de violencia y muertos el 1-O y después, a pesar de que Millo le ha advertido que el Ejecutivo central podría querellarse contra "esas mentiras".

También reconoce una "distancia" entre Puigdemont y Junqueras.

Puigdemont y los exconsellers Comín, Ponsatí, Puig y Serret no podrán votar desde Bélgica en los comicios del 21 de diciembre, al no haber formalizado en plazo su inscripción en el censo de electores españoles temporalmente en el extranjero.

Los ciudadanos llamados a votar en Cataluña que prevén permanecer en el extranjero hasta transcurridas las elecciones catalanas, tenían de plazo hasta las 14.00 horas de este miércoles para darse de alta en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes.

Según recoge El Mundo, la agencia de calificación Moody's ha apuntado en un boletín que Cataluña necesitará unos 9.200 millones de euros del Estado central para recuperarse económicamente tras las elecciones del 21 de diciembre.

Enric Millo ha depositado todas sus esperanzas en el 21-D para resolver la situación y considera que el 1-O había gente pacífica y gente que no y que se hizo necesaria la presencia de Policía y Guardia Civil y la aplicación del artículo 155 porque el anterior Govern "no respetaba la legalidad".

El delegado del Gobierno en Cataluña asegura que las amenazas de violencia y muertos en la calle que han denunciado altos cargos de ERC y la CUP son una "mentira miserable". Y ha insistido varias veces en la independencia del poder judicial.

Asimismo, admite que aún no ha podido hablar con el joven que perdió la visión de un ojo durante el 1-O pero que la investigación aclarará lo ocurrido y también ha dicho que el mejor incentivo para que las empresas vuelvan a Cataluña es la "estabilidad jurídica".

🔴 @EnricMillo assegura que no va advertir ningú de la Generalitat que hi hauria violència al carrer: "és una mentida miserable" ▶️ https://t.co/1PArPsoZNl pic.twitter.com/lTf7TaWanV

🔴 @EnricMillo :"L'#1OCT hi havia gent que anava amb to pacífic però també n'hi havia que hi anaven amb un to molt diferent. Deixem que sigui la justícia qui acabi escatint responsabilitats"



▶️https://t.co/1PArPsoZNl pic.twitter.com/EcTfFeL9Bf