El extraño look de Melania Trump para decorar los árboles de Navidad de la Casa Blanca

Los looks de la primera dama estadounidense, Melania Trump, se miran con lupa. En sus últimas apariciones está brillando, logrando elogios por sus elecciones, pero ahora que se acercan las fechas navideñas, hay algo que ha llamado especialmente la atención a más de uno.

Vayamos a los hechos: la llegada de la decoración de Navidad a la Casa Blanca. Melania compartió en su perfil de Twitter el momento:

¿Te llama algo la atención? ¿No te resulta extraño que se dedique a decorar con el abrigo sobre los hombros?

Excuse me, but why in the world does she have to wear a coat inside???? Plus, I thought you were at Mar-a-Lago. 22 de noviembre de 2017

"Perdone, ¿por qué tiene que llevar el abrigo dentro de casa? Además, pensé que estaba en Mar-a-Lago", escribe esta usuaria.

Why is she wearing a coat in all these photos? Is the Trump Administration trying to show energy conservation by limiting the heat in the White House? — Adreana Langston (@AdreanaInLB) 22 de noviembre de 2017

"¿Por qué lleva el abrigo en todas las fotos? ¿Está intentando la administración Trump demostrar la concienciación con la energía limitando el calor en la Casa Blanca?", se pregunta esta mujer con cierta ironía.

When putting decorations on Christmas tree I often feel the need to casually drape a cashmere coat over my shoulders, said no one ever. pic.twitter.com/EVJA02WGna — Gabby Logan (@GabbyLogan) 22 de noviembre de 2017

"Al poner la decoración de Navidad yo normalmente siento la necesidad de poner sobre mis hombros un abrigo de cashmere, como todo el mundo", ironiza esta usuaria.

Al margen de "polémicas", Melania Trump está totalmente centrada en la Navidad. Ella y su hijo Barron recibieron el pasado martes en la entrada de la Casa Blanca el árbol navideño que lucirá en la residencia presidencial en las próximas fiestas, el primero desde que Donald Trump fue elegido presidente hace un año.

La primera dama y Barron, único hijo que comparte con el presidente, dieron la bienvenida al árbol, cultivado en el estado de Wisconsin, frente al pórtico norte del edificio junto a Barron, adonde llegó cargado en un carro tirado por un caballo.

El abeto balsámico, de casi seis metros de altura y elegido al ganar el concurso de la Asociación Nacional del Árbol de Navidad que se celebra desde 1966 para seleccionar el mejor ejemplar para la Casa Blanca, se alojará en la Sala Azul de la residencia.

Melania Trump agradeció la entrega del árbol a los miembros de la familia Chapman de Silent Night Evergreens, la granja en la que creció el abeto, y ensalzó las condiciones del mismo, al que calificó como "bueno y bonito", una opinión que corroboró su primogénito asintiendo en repetidas ocasiones.

Después de que los Obama abandonaran la Casa Blanca el pasado enero, se trata de la primera vez en ocho años en la que Michelle Obama no es la encargada de recibir el tradicional obsequio con sus hijas o, en el caso del año pasado, con sus sobrinos y sus perros.

Una banda amenizó la llegada y salida de la primera dama en el evento, que precede a la decoración de la residencia presidencial estadounidense con motivo de las fiestas navideñas.

Tradicionalmente, también se instala un árbol navideño con sus correspondientes decoraciones luminosas en el National Mall, la gran explanada de Washington que empieza en el Monumento de Lincoln y acaba en el Capitolio, donde están los grandes museos de la ciudad.