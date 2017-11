El PP de Madrid califica de "cortina de humo" el dispositivo de calles de sentido único para peatones ordenado por Carmena

Denis Doyle via Getty Images

El PP ha criticado este jueves el dispositivo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de circulación peatonal en un solo sentido para evitar la saturación en la Puerta del Sol. Consideran los populares que se trata de una "cortina de humo" para alejar el debate de las cuestiones que "verdaderamente importan a los madrileños".

El dispositivo ideado por la Policía Municipal de Madrid para evitar la saturación de peatones en la Puerta del Sol y alrededores durante la campaña de Navidad incluirá la circulación en un solo sentido por determinadas calles desde el 24 de noviembre hasta el 7 de enero.

Durante este periodo de tiempo, todos los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, además de aquellos días donde la saturación sea 'muy alta', la circulación para peatones en determinadas calles será de un solo sentido desde las 17.30 horas.

Así, la calle de Preciados será de subida desde la Puerta del Sol y la calle del Carmen de bajada desde la Plaza de Callao.

"Sentido único, pensamiento único"

En un vídeo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que Manuela Carmena está en México desde el lunes, y ha estimado que, "preocupada por la situación de Madrid en las nueve horas de viaje en 'business' en el avión hacia México" ha pensado en una solución "muy sencilla": "sentido único, pensamiento único, en la calle del Carmen y en la calle de Preciados".

Para Martínez-Almeida, con esta iniciativa, la alcaldesa lanza "cortina de humo" para quitar "el debate de las cuestiones que verdaderamente nos afectan a los madrileños". "El problema que tenemos los madrileños no es si nos podemos dar o no los buenos días en la calle del Carmen o si nos podemos cruzar o no la calle del Carmen, sino que tenemos problemas mucho más serios", ha subrayado.

Por ello, le ha trasladado a la alcaldesa que la cuestión no está en que imponga "el sentido único o el pensamiento único", sino que supone que los madrileños puedan estar y circular por las calles de Preciados y del Carmen "con las debidas condiciones de seguridad", lo que "exige medidas más efectivas que el simplista sentido único".

El portavoz del PP ha señalado en estos momentos los presupuestos municipales de 2017 son "papel mojado", mientras que los presupuestos del Consistorio madrileño para 2018 "no van a existir porque se van a prorrogar los que hay en estos momentos y que no sirven para nada".