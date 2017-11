Jordi Sànchez se queja de la cárcel: "Las noches comienzan a ser realmente frías"

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha escrito una misiva desde prisión en la que dice que "no hay manera de contener la voluntad de un país" y que "las aspiraciones democráticas" de los independentistas "hallarán nuevos caminos para seguir avanzando".

Sánchez se queja de las frías temperaturas en las celdas y asegura que la calefacción solo funciona en la zona de las visitas de familiares y abogados y no en los módulos, pero dice que le reconforta el "calor" que le llega en forma de cartas de apoyo.

Encarcelado en Soto del Real (Madrid) de manera preventiva por orden de la Audiencia Nacional, ha escrito de su puño y letra una carta que ha publicado el periódico Ara. Considera que es un "error" pensar que ya está resuelto el problema entre Cataluña y el Estado tras las medidas de los últimos meses, entre ellas el "autogobierno intervenido" o las penas de prisión incondicional dictadas "con nuevas figuras delictivas creadas con una ingeniería jurídica que ha llevado a injertar fragmentos del Código Penal franquista en el actual".

'From freedom (3)', letter written in Soto del Real prison by ANC President Jordi Sànchez https://t.co/MYCb3vbxod #ARAinEnglish