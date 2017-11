La policía de Londres evacúa Oxford Street por una falsa alarma de atentado

La policía de Londres ha evacuado este viernes la estación de Oxford Circus, en el centro de Londres, por una falsa alarma que fue inicialmente considerado un "posible atentado terrorista". Tras la alarma inicial, la policía informó de que no había encontrado "a nadie sospechoso" ni tenía "evidencia de disparos en la zona".

"Seguimos investigando", explica la Policía Metropolitana en un tuit en el que aconsejan evitar la zona y recomiendan a quienes ya estén allí que se refugien en algún edificio. Ésa es la petición que las autoridades habían hecho a los ciudadanos cuando todavía no se conocía exactamente la naturaleza de lo que calificaron como "incidente".

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them