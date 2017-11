Las durísimas palabras de José Sacristán contra 'La Manada': "No tienen defensa ninguna"

El actor José Sacristán ha cargado con dureza contra La Manada, el grupo de cinco jóvenes acusado de violar a una madrileña durante las fiestas de San Fermín y cuyo juicio se celebra en Navarra, por haber contratado a un detective para "vigilar" a la mujer y comprobar "si está todo el día llorando después de que se la han follado estos hijos de puta".

Además, ha comentado que esta práctica de la defensa es un mecanismo legal, con "padres de familia que incluso irán a misa los domingos" que defienden a los acusados y tratan de demostrar que si la joven consintió la relación, "no tienen que ser amonestados".

Por ello, ha planteado donde están "los límites" que fija cada persona en su vida particular y donde se sigue "conviviendo" con "barbaridades" como la presunta violación de Navarra, subrayando que este tipo de casos se debe resolver "en el tribunal personal de cada uno, en la conciencia de cada uno".

"Estos cinco energúmenos" no tienen "defensa alguna", ha manifestado, antes de resaltar "que uno de los cinco no dijera en un momento, ¿dónde coño vamos?, esto no es de seres humanos, joder, por bien que lo estemos pasando".

El actor hizo estas declaraciones en su visita a Tenerife para interpretar la obra de teatro Muñeca de Porcelana' —este miércoles—, donde opinó que "a nadie le cabe en la cabeza que un ser humano medianamente desarrollado, medianamente consciente" haga este tipo de comportamiento o no lo frene, ni aunque la mujer lo hubiera consentido o solicitado.

