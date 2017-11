Los cinco acusados, conocidos como 'La Manada', de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 han hecho uso de su turno de última palabra en el juicio por estos hechos para declararse inocentes y expresar su "confianza en la justicia".

Una vez finalizada la exposición de los informes de conclusiones por parte de las defensas y, antes de que el juicio quedara visto para sentencia, los acusados han decidido hacer uso, muy brevemente, de la última palabra.

Todos ellos se han pronunciado en términos muy similares, de la siguiente manera: "Me declaro y inocente y confío en la justicia"; "me declaro totalmente inocente, confío totalmente en la justicia y espero que esto termine cuanto antes"; "me declaro inocente, confío plenamente en la justicia", y "me declaro inocente, confío en la sala y espero que se haga justicia", han señalado cuatro de los acusados.

Finalmente, el acusado que reconoció la sustracción del móvil de la joven denunciante ha señalado: "Me arrepiento del hurto del móvil, pido perdón, y de los demás delitos soy inocente y confío en la sala".

EL MARTES, EL DÍA DE LAS DEFENSAS

Las defensas de los cinco acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 han presentado desde las diez de la mañana sus conclusiones sobre el juicio que arrancó el pasado 13 de noviembre y que quedará visto para sentencia este martes.

Esta sesión es la segunda que se desarrolla en audiencia pública, después de la que ya se celebró el lunes y en la que el Ministerio fiscal y las acusaciones expusieron sus informes.

Nuevamente este martes la sala tiene aforo completo. Asisten al juicio 46 periodistas y 24 ciudadanos como público. Está prohibido tomar imágenes o grabar el desarrollo de la sesión.

Comenzó el turno de las defensas el letrado Agustín Martínez Becerra, que representa a tres de los acusados y que ha adelantado a su llegada al Palacio de Justicia que va a "intentar poner de manifiesto cada una de las falsedades, cada una de las incorrecciones y cada una de las no verdades que se han vertido en este juicio".

Tras Martínez Becerra llegó el turno de los dos últimos abogados, que representan cada uno a un acusado, y una vez finalizadas sus exposiciones, los acusados hicieron uso del turno de última palabra.