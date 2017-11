Genio es quizá uno de los personajes más queridos de Aladdín, la película de Disney estrenada en 1992. Su corpulencia, sus locuras y sus ocurrencias son de lo primero que viene a la mente al recordarlo, junto a su característico color azul.

Y aquí es cuando tu niño interior va a revolverse. Originalmente no iba a ser de ese color.

Según ha contado Jonathan Freeman, el actor que puso voz en la versión original a Jafar ¡¡HACE 25 AÑOS!! —aunque ahora no vamos a hurgar en la herida de lo rápido que pasa el tiempo—, el personaje iba a ser verde.

"Me había olvidado pero recientemente vi una grabación de mí trabajando en el estudio haciendo una escena en la que hablaba de 'Tú, gran y verde bobo' o algo así", comentó Freeman en una entrevista con Oh my Disney publicada el 25 de noviembre.

"Y se ve a Ron Clements [el director de la cinta] apareciendo en el plano sigilosamente, me toca y me dice: 'Por cierto, ya no es verde, ahora es azul", rememora, aunque no señala qué motivó el cambio de color.

Durante la entrevista, se pueden ver dos bocetos y sí, Genio no tiene NADA que ver.