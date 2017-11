Paula Echevarría: "La gente vomita cuando oye hablar de nosotros"

La actriz Paula Echevarría, una de las mujeres españolas más seguidas y perseguidas, con dos millones de fans en las redes sociales, ha hecho una nueva aparición publicitaria en la que, cómo no, le han pedido hablar sobre su relación (o sobre la falta de ella) con el cantante David Bustamante.

La relación entre la intérprete y el extriunfito y padre de su hija Daniella se rompió en la primavera de 2017, aunque los dos implicados han sido bastante crípticos al respecto. Es cierto que ambos, sobre todo ella, han hablado del tema, pero no terminan de aclarar la situación. Así que el martes 28, de nuevo, la intérprete de Velvet ha vuelto a ser interrogada por la prensa sobre el asunto.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la actriz ha sido su hartazgo por el tema. Sus formas, sus gestos y hasta la cadencia de su voz demostraban que está harta, y no sin motivo, de ser preguntada siempre por lo mismo. "Cuando he tenido que decir 'En mi casa pasan cosas' (¡socorro!) lo he dicho, pero es que ya no tengo nada más que aportar de este tema", dijo soltando una especia de ronquido entre medias.

"Yo creo que la gente vomita ya cuando oye hablar de este tema", ha aseverado, pidiendo perdón "por lo escatológico". "El tema ya aburre, cansa, otra vez... A veces noto como cierta dictadura", ha zanjado.

"Durante todos estos meses nos hemos mantenido al margen, no hemos hecho declaraciones a no ser que fuera algo ya de tener que entrar a meter baza porque se estaban cruzando ciertos límites, del honor incluso", ha afirmado. De hecho, al ser preguntada por los posibles problemas que ha tenido el todavía matrimonio (hasta donde se sabe) a la hora de repartirse los horarios de su hija para las próximas fiestas navideñas, ella ha asegurado que "son cosas tan personales y tan privadas" que les corresponde a la pareja, "nada más".