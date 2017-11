El abogado de 'La Manada' incendia Twitter con su explicación sobre el silencio de la víctima

Agustín Martínez, abogado de tres de los miembros de La Manada, —los cinco hombres acusados de violar a una joven madrileña de 18 años chica durante las fiestas de San Fermín— ha incendiado Twitter con su intervención este miércoles en el Programa de Ana Rosa —en Telecinco— en la que explicó con detalle los cimientos de su defensa.

Durante su intervención televisiva, Martínez ha incendiado las redes sociales con varias explicaciones de los hechos y, fundamentalmente, con una frase: "Cuando le preguntamos —a la joven— cómo manifestó a los chicos que no quería tener relaciones sexuales ella contestó 'me callé', algo que los acusados pudieron entender como que sí o como que no", expresó el letrado.

El abogado de la manada defiende su trabajo, pero su trabajo, legítimo, se hace en un juzgado frente a un tribunal, no en un plató de televisión. Que un programa de TV se convierta en un espacio para desacreditar a la víctima es para hacérselo mirar @anarosaq #abogadomanadaAR 29 de noviembre de 2017

Así mismo, Martínez explicó como La Manada se quedó cerca del lugar de la presunta violación tras robarle el móvil: "No la atan, no la imposibilitan para que corra tras ellos", afirmó el abogado, quien ironizó al explicar que "ella no iba vestida de fallera, sino con unos leggins, y solo se tiene que subir los pantalones para salir a la calle y pedir ayuda".

"Ellos salieron tranquilamente del portal y se van dando un paseo por la calle. Se quedan a 50 metros de donde han cometido el crimen", explicó Martínez, ante la incredulidad de muchos de los presentes en el plató.

El letrado insistió en la idea de que sus defendidos "son imbéciles", argumento que ya utilizó ante el tribunal. Eso explicaría, a su juicio, que dejaran a la chica abandonada en el portal. No obstante, Martínez insistió en que este comportamiento no justifica las sospechas que pesan sobre ellos.

El abogado de La Manada sostiene también que sus clientes no interpretaron en ningún momento que la supuesta víctima no quería mantener relaciones.

El momento más tenso de la entrevista a Agustín Martínez fue cuando afirmó que "el shock no existe, no es un concepto psicológico propiamente dicho", algo que la psicóloga Rocío Ramos le rebatió: "Cuando se produce un shock, se bloquea la memoria y lo único que se piensa es cómo salir de la situación como sea posible. Para la víctima, cuanto antes termine mejor y si eso implica hacer movimientos se hacen", sentenció.

