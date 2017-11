Gabilondo vaticina que muchos de los que ahora insultan a Colau la rondarán tras el 21-D

El periodista Iñaki Gabilondo ha elaborado una nítida radiografía de los actores principales de las próximas elecciones catalanas del 21-D —en su comentario Bajo el balcón de Ada Colau, en la Cadena Ser—.

Para Gabilondo, la situación de indefinición de los partidos hace "es imposible elaborar ningún pronóstico para las elecciones en Cataluña". "Ninguna formación política resistiría enfrentarse con su pasado, con sus afirmaciones categóricas, sus compromisos rotundos, sus 'nuncas', sus 'siempres'", argumenta.

Esto, sumado a un posible resultado en el que la matemática no resuelva a la primera las dudas que puedan surgir en el independentismo hacen que emerja con fuerza una figura: la de la lacaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"En busca de intermediación veremos rondar bajo el balcón de Ada Colau, con trinos y requiebros, a muchos de los que hoy la cubren de insultos. Al tiempo", sentencia el periodista.

En el larguísimo serial de elecciones encadenadas en los últimos 3 años, con sus correspondientes precampañas y campañas, asistimos a tantos zigzagueos de los partidos que aprendimos a no descartar nada ni a dar nada por supuesto. Ninguna formación política resistiría enfrentarse con su pasado, con sus afirmaciones categóricas, sus compromisos rotundos, sus 'nuncas', sus 'siempres'.

Ciudadanos pasó de socialdemócrata a liberal progresista; luego, solo a liberal; y luego, a simplemente español. Ya es casi más una bandera que un partido. El PSOEdio tantos tumbos que cuando por fin se detuvo no sabía exactamente dónde estaba, sigue tratando de averiguarlo. De su hermano, el PSC, no digo nada salvo que ha querido ser dos cosas contrarias a la vez, aunque últimamente parece haber hecho las paces consigo mismo -no así con los barones del PSOE-. Mientras que Podemos, que llegó con la claridad por bandera, es hoy más difícil de descifrar que un jeroglífico egipcio. El PP es la única pista segura. Hará siempre lo que prometa, a no ser que haga lo contrario de lo que prometió porque le venga bien.

Sobre esta base inestable es imposible hacer ningún pronóstico para las elecciones en Cataluña. En el soberanismo los enigmas son menos porque, aunque los hay, y muchos, respecto a los líderes sobre todo, y aunque todos los partidos andan a la greña, se da por seguro que si pueden sumar, sumarán. Ahora bien, si la matemática no lo resuelve a la primera y si se produce el empate que muchos sondeos vaticinan, adquirirá un gran protagonismo Xavi Domènech y sus Comunes, y el denostadísimo universo podemita. Y en busca de intermediación veremos rondar bajo el balcón de Ada Colau, con trinos y requiebros, a muchos de los que hoy la cubren de insultos. Al tiempo.