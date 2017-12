Así he logrado domar Wallapop y sacar el máximo rendimiento

Wallapop se ha convertido en una excelente herramienta mediante la cual podremos obtener alguna rentabilidad a objetos que no hace tanto daríamos ya por desahuciados. El planteamiento de la herramienta es genial: uno pone un anuncio del producto a vender (realmente, cualquier cosa es susceptible de ponerse a la venta) en unos pocos minutos gracias al móvil y la inmediatez de la app, y tras hacerlo, es visible a un gran número de personas que localmente o a distancia pueden adquirirla.

Sobre el papel, todo resulta genial, pero los que os hayáis batallado ya cierto tiempo en la plataforma sabréis que la historia foto-texto-anuncio-venta no siempre resulta un camino de rosas ya que, como en todo en la vida, detrás de esta plataforma hay personas y con ellas sus buenos y malos hábitos. Tras una (dilatada) experiencia que me podría dar para un anecdotario, creo haber encontrado la fórmula mediante la cual obtengo lo mejor de Wallapop y vendo productos con éxito.

Estas son mis reflexiones y consejos:

Cuidado con los productos que vendes a bajo precio

Por algún extraño motivo, existe una relación inversa entre el precio de venta del producto y el "trabajo" de gestión del mismo; es decir, que por mi experiencia, detrás de los productos más baratos (podría decir que de 20 euros hacia abajo), se encuentra el comprador con menos interés o dinero. Aunque hablo siempre en primera persona, para comprar estos productos muchas veces te piden fotografías o te vuelven loco a preguntas para decirte que al final, no quieren comprarlo; realmente me he planteado muchas veces si compensa el tiempo que se pierde el ingreso que se logra.

Mejor SIEMPRE entrega en mano

Sí, en teoría todos somos muy buenos y eso, pero la realidad es tozuda al demostrarnos que no todos actúan de buena fe, y Wallapop no es más que el reflejo de las personas que están detrás. Por mi experiencia, todo resulta mucho más sencillo si se vende en mano (y de hecho, la plataforma te sugiere que le des prioridad a esta venta): el comprador puede ver el producto en primera persona, conocerte y disipar todas las dudas, y por otro lado, te ahorras los gastos de envío y posibles problemas con el mismo. Pero lo mejor de la venta en mano es que te quitas de un plumazo a los moscones que solo quieren marear ¿que quieres más fotos? Ven y toca el producto.

El bloqueo, la mejor herramienta de Wallapop

He tardado mucho tiempo en descubrir que en esta plataforma hay dos tipos de usuarios: los que quieren comprar, y los que no. De acuerdo, tal vez haya simplificado en exceso el asunto: los que tienen verdadero interés en comprar y los que realmente no tienen dinero ni ganas y están ahí dando vueltas a la espera de un chollo que casi nunca tiene lugar. El segundo perfil de usuario te hará perder demasiado tiempo (hasta hacerte quedar para luego no aparecer) y pronto descubrí que lo más eficiente era 'eliminar' ese perfil de usuario mediante el bloqueo: realmente, no me interesa hacer ningún tipo de negocio con gente que no es seria. Al principio era tímido al bloquear, ahora si las contraofertas no son serias (p. ej. un producto que vendo a 200 euros y me ofrecen 50 euros) o si empiezan a marearme con preguntas no relacionadas directamente con la compra ("para qué sirve", "¿me enseñarás a usarlo?", o "en eBay lo he visto más barato"), el bloqueo te librará de ese perfil para siempre.

Es inútil, nadie lee lo de "No se admiten cambios"

La 'bola extra' en esta serie de consejos para Wallapop es más una queja lastimera que un consejo: en la plataforma coexiste un inevitable choque de trenes entre quien quiere vender (para obtener dinero, la mayoría) y quien quiere comprar sin tenerlo. Para los primeros, Wallapop ha dispuesto una casilla en la que marcas 'no se aceptan cambios', que quien quiere comprar sin dinero omite sistemáticamente; visto esto, comencé a indicar en el cuerpo del anuncio un "no acepto cambios" que luego evolucionó hacia un más rotundo "NO ACEPTO CAMBIOS", para descubrir que es inútil, te seguirá escribiendo gente proponiendo una rueda y un iPhone por tu iPad...