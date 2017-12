Sorpresa por lo que muestra Instagram cuando buscas "suicidio"

En las redes sociales cabe todo: imágenes maravillosas, reflexiones interesantes, insultos y también tendencias suicidas. Facebook o Instagram han estado en ocasiones en el punto de mira por el escaso control que tienen de las cuentas que, en su seno, promueven comportamientos peligrosos.

Ahora, una usuaria de Tumblr ha descubierto que la situación ha cambiado y ha provocado la sorpresa de muchos al publicar el mensaje que dicha red social muestra al usuario que busca la palabra "suicidio".

Su mensaje se ha convertido en viral, con varios miles de retuits y ha generado muchos comentarios. Algunos alaban a los creadores de Tumblr y otros han señalado que eso mismo ocurre en otras redes sociales como Instagram:

Si buscas «sadness» en Tumblr también salta ese mensaje. Cuando me topé por primera vez con él me sorprendió tanto que hasta me reí.

Realmente puede contener situaciones descontroladas porque, al menos, te hace pararte un segundo a pensar qué estás haciendo.