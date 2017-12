Amaia y Alfred versionan 'Escondidos'… con Cobra incluida

La canción más esperada de la sexta gala de Operación Triunfo 2017 no se cantó, precisamente, en la gala. La actuación que España quería ver —más allá del increíble Quédate conmigo que se marcó Nerea o del espectáculo que montó Ricky con Let me entertain you, que no pudo salvarle de la expulsión— tenía lugar en El Chat, donde los triunfitos de esta edición revisitaban clásicos del primer OT ataviados con caretas de aquellos concursantes.

Entonces, al borde de las tres de la mañana (sí, un lunes a las tres de la mañana... pero esa es otra historia), llegó el momentazo: Amaia y Alfred cantaban Escondidos, el tema que Chenoa y David Bisbal hicieron famoso en 2001. La esperada actuación, aunque salvable, tampoco fue un dechado de virtudes por parte de los favoritos del público, aunque después de un lunes larguísimo cargado de ensayos, de la tensión de la gala y de una semana en la que no han ensayado demasiado (Amaia ha estado enferma y no ha trabajado demasiado, algo que le han criticado los profesores), tampoco nadie esperaba mucho más.

Lo que no esperaba nadie es que también revisitaran la Cobra. Por si alguien lleva dos años criogenizado en el desierto de Nevada y no sabe de qué va la cosa: en 2016, cuando se cumplieron los 15 años del primer OT, aquellos primeros concursantes realizaron un concierto en Barcelona en el que el número más esperado fue, claro, Escondidos, entre Chenoa y Bisbal. Al final de la sentida interpretación, todo apunta (aunque el otro ángulo no dice lo mismo) a que, ante un beso de Chenoa, Bisbal le hizo la cobra, o mejor dicho La Cobra.

Ese beso que nunca fue también se ha repetido esta noche, aunque en un tono más humorístico. Al final de la interpretación, Alfred se ha acercado a su amada Amaia y ha tratado de besarla en los labios... mientras que ella ha girado la cara y le ha puesto la mejilla, ante las risas y los aplausos de sus compañeros y del claustro de profesores.

Y, cómo no, media España (la media que seguía despierta, se entiende) enloqueció. Tanto que el tema fue votado como el mejor de este revival por encima de Vivo por ella o Sueña, y Alfred y Amaia volveron a interpretarla, de hecho, mejor que la primera vez. Pero España, claro, alabó, y también criticó.

Las miradas de Alfred y Amaia cantando escondidos no tienen precio. Que bonitos son joder #OTChat #OTGala6 — HSE💞 -117 (@stylesslaughx) 5 de diciembre de 2017

Ohhhhh 😍😍😍😍😍 Operación Triunfo - Alfred y Amaia cantan Escondidos https://t.co/wb6jjYUnm0 vía @rtve — Sandra CF (@Merilin1979) 5 de diciembre de 2017

Amaia y Alfred cantando Escondidos. Hay cobra 2.0. ¿Nos espera otro drama, España? #OTChat #OTDirecto5D — Mery Gleek Topimayer (@Meeery14) 5 de diciembre de 2017

*Final de escondidos*

España entera y parte del extranjero: pic.twitter.com/IvwGSH8CtB — Ξligia (@eligiagr5) 5 de diciembre de 2017

Por favor, dejemos de machacar a Amaia y Alfred por el final de 'Escondidos'... Aunque intuímos cosas, no sabemos exactamente lo que tienen, ni lo que hablaron, y al final de la actuación ambos se ríen. No dramemos ni nos posicionemos. Ambos son maravillosos #OTChat #OTDirecto5D — NoSoyMarti (@criticonaGH) 5 de diciembre de 2017

Aqui no hay comparación alguna, Chenoa y Bisbal cantando ·escondidos" son la esencia pura, es magia, pureza, complicidad, quimica ellos son unicos, inigualables e irrepetibles asi que nadie más puede cantar esa canción como ellos, saludos desde Venezuela. — Diosy M, Sánchez🇻🇪 (@DiosySanchez) 5 de diciembre de 2017

Ante la evidencia paciencia. Vergonzosa y patética actuación, por llamarlo de alguna manera.Cómo se atreven a comparar a @chenoaoficial y Bisbal cantando "Escondidos".Fue épico y apoteosico — ana pantaleon (@gemelasbio) 5 de diciembre de 2017